12 espaços da cultura lisboeta reabrem esta segunda

Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Até 30 de junho serão organizados 120 atividades com o apoio da autarquia

Numa ação concertada 12 espaços da cultura lisboeta reabrem na segunda-feira e durante dois meses vão receber mais de 120 atividades, envolvendo mais de 480 profissionais das artes.

O circuito em Lisboa engloba: B.Leza, Casa Independente, Casa do Capitão, Damas, Hot Clube de Portugal, Lounge, Lux Frágil, Musicbox, RCA Club, Titanic Sur Mer, Valsa e Village Underground Lisboa. A atividade tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do plano Lisboa Protege com vista a assegurar a sobrevivência destes espaços, num projeto que viabiliza também o regresso de artistas aos seus palcos.

A iniciativa pretende devolver expressão cultural a Lisboa, cidade que se demonstra, uma vez mais, determinada em procurar formas de resistir à paralisação desta atividade. Muitos destes espaços estão encerrados desde março de 2020´e é essencial assegurar a diversidade cultural.

A lista de artistas já confirmados inclui, entre muitos outros, Amaura, Aurora Pinho, Cachupa Psicadélica, Cancro, DJ Marfox, dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS, Éme e Moxila, Fast Eddie Nelson, Fogo Fogo, Gala Drop, Império Pacífico, Joana Machado Trio, Jon Luz, LOT, Lourenço Crespo, Mano a Mano + Rita Redshoes, Maria Reis, Mary B, Milton Gulli, Mynda Guevara, Narciso, P.S. Lucas, Primeira Dama, Rastronaut, Ricardo Toscano Trio, Scúru Fitchádu, Sreya, Tropa Macaca, Venga Venga, Violeta Luz e Zé Eduardo Trio.

Na primeira semana poderá assistir na segunda-feira, no B.Leza, a O/B Clothilde e Funcionário, a partir das 19 horas. Na quarta-feira é a vez de Kriol com Danilo Lopes e Renato Chantr, também à hora bruxa.

Hot Clube de Portugal, Musicbox e Lounge também abrem neste dia, com atuçãoes de Pedro Felgar Trio, Evaya e Primeira Dama, respetivamente.

PUB

Na quinta-feira, o Menino da Mãe reabre o espaço Damas com um concerto, às 19 horas e passada meia hora é a vez de Silly atuar de novo no Musicbox.

Sexta-feira Fogo Fogo abre a Casa Independente, às 18 horas segue-se MBye Ebrima Trio, às 19 horas, no B.Leza e Ricardo Toscano Trio no Hot Clube Portugal.

No sábado, no primeiro fim de semana do Circuito, o Lux-Frágil abre com Rastronaut às 20 horas e Marfox às 22 horas. Os bilhetes variam entre os 5 e os 10 euros.