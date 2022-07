165 artistas de "cortar a respiração" no regresso do Alive

Daniela Jogo Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Festival de quatro dias arranca esta quarta-feira e conta ter mais de 200 mil espectadores. Metallica, The Strokes, Imagine Dragons, Florence + The Machine e Da Weasel são cabeças de cartaz.

A 14.ª edição do Nos Alive promete o "melhor regresso de sempre" do festival, com alguns dos nomes mais consagrados do panorama musical. Ao todo, são 165 artistas em sete palcos entre hoje e sábado, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Há atuações para todos os gostos e algumas nunca antes vistas em Portugal, como Phoebe Bridgers, figura proeminente do indie folk, e Hope Tala, estrela em ascensão do R&B, que atuam no Palco Heineken, o segundo maior. Mas os holofotes apontam para os grandes regressos.

Mais de dez anos depois, o heavy metal dos Metallica torna a ecoar no Palco Nos; a princesa R&B Jorja Smith volta após uma das atuações mais aplaudidas em 2019; e a banda britânica de indie rock Florence + The Machine e o pop rock dos Imagine Dragons carimbam a terceira atuação no festival. De volta está também o rock de Julian Casablancas com os Strokes, os War on Drugs e a festa neo-soul dos Jungle.