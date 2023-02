20 anos depois, Valete está em fase de cura

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 09:56 Facebook

A celebração das duas décadas de carreira do rapper português vai acontecer em cima do palco. Esta sexta-feira é em Lisboa e sábado no Porto.

"Valete - 20 anos" chega aos coliseus: hoje é em Lisboa e amanhã repete-se a dose no Porto. Quatro anos depois do último concerto, o rapper, letrista, músico e produtor Valete, nome artístico de Keidje Torres Lima, de 41 anos, regressa aos palcos para a celebração de duas décadas de carreira. Valete conversou com o JN e olhou para a cultura de que faz parte, para o início da carreira e para "a fase de cura" em que afirma estar.

"Acredito que a melhor forma de tocar as pessoas e de participar no Mundo e na sociedade é curar-me, tornar-me uma boa pessoa", diz. De fora, não podia deixar ficar a experiência de, 16 anos depois, publicar um tão aguardado novo disco.