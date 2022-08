20 pianistas portugueses e espanhóis inauguram IKFEM

Iara Macedo Hoje às 20:34 Facebook

IKFEM (International Keyboard Festival and Masterclasses) arranca esta sexta-feira, à noite, com um concerto na ponte que une Tui a Valença do Minho. Certame decorre até 26 agosto com 15 concertos de entrada livre. Andrea Gonzalez, diretora do certame, contou ao JN quais os grandes destaques.

O que se pode esperar da 10ª edição do festival?

Esta 10ª edição eu acredito que vai ser espetacular porque vai ter concertos diferentes e únicos. Começamos 19 de agosto com o encerramento da ponte de Tui e Valença do Minho com um concerto de 20 pianistas portugueses e espanhóis, incluindo uma pianista ucraniana. Também vamos ter grupos mais locais, porque acreditamos ser importante dar espaço a novos talentos. Esta inauguração é um espetáculo único entre os dois países, que procura simbolizar esta conexão cultural. Pretende transmitir a ideia de não existirem fronteiras geográficas, estéticas e culturais.

Que estilos musicais são os mais privilegiados?

O nosso programa inclui desde o pop, o rock, o jazz, o fado, o flamenco e outros estilos musicais. São 20 concertos. Temos Júlio Resende & Almo a 25 de agosto, que vai apresentar um novo projeto. Temos também um piano gigante, único no mundo e vai ser um concerto com bandas sonoros. Temos também um camião cheio de sinos, que pesa 25 toneladas, para tocar músicas como a da Casa de Papel e de Salvador Sobral. Muita música variada.

Qual diria ser o maior destaque do festival?

Eu acredito que é mesmo a inauguração. O facto de fecharmos uma ponte internacional é algo único. Neste caso, rompemos a fronteira através da música, sobretudo depois da pandemia quando essa ponte estava fechada e não se podia passar e, por isso, agora é o momento de festejar de podermos estar todos juntos.

Qual será a principal diferença de esta edição para as outras?

O evento da ponte já foi feito em 2017 e em 2019 fizemos um desfile de moda. Esta é a 3ª vez que vamos fechar a ponte. Ainda que repetido, é um evento único com muita variedade musical. Esta é uma edição dedicada a todos os públicos, aos maiores como aos mais pequenos. Mas independentemente da edição, o fio condutor é sempre o mesmo, que está presente em palco: as teclas. Uma particularidade do festival os 12 palcos, que interliga com a mensagem do festival de levar o piano a todos os espaços. Os pianos viajando por todas as euro cidades.

Porque é que as teclas são o instrumento central?

A ideia era fazer a diferença em comparação com outros festivais. Chegar a todos os estilos musicais e todos os períodos históricos, olhando para o passado e para o futuro, mas sempre com algo em comum, e as teclas estão sempre presentes, desde o século XVII ao século XXI. É um instrumento que esteve sempre presente na música. É um conceito artístico de união e de ponte.

Porque é que escolheu estes dois locais, Valença e Tui?

Eu sou de Tui e sou apaixonada por Valença. Para mim ir a Valença é como ir visitar aos vizinhos, até porque eu vou às compras e tomar café a Valença. Mas também, porque nestes últimos anos, para mim, Valença tornou-se como a capital da Península Ibérica e o centro dos dois países. Para além do mais, geograficamente, representa muito bem esta união cultural.

Como é que surgiu o festival?

A primeira edição do IKFEM foi em 2013. Mas, em 2011 foi quando Tui e Valença do Minho se uniram como uma euro cidade institucionalmente, através da cultura e desporto por exemplo. Falei com ambos os municípios sobre a ideia de simbolizar a união através de um festival que a representasse. Mas a ideia de unir para além fronteiras vai além de Espanha e Portugal, apesar de ser específico a estes países.