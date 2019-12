2019 assinalou o regresso de Ricardo Pais

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:51 Facebook

Tiago Rodrigues foi Prémio Pessoa e Nuno Cardoso tomou posse como diretor do Teatro São João, estreando-se com "A morte de Danton". Ricardo Pais, que já dirigiu ambos os Nacionais, regressou com trabalho de ourives em "Oleanna".

A atribuição do Prémio Pessoa ao encenador, dramaturgo e diretor do Teatro Nacional Dona Maria II Tiago Rodrigues é um dos grandes acontecimentos teatrais do ano - apenas uma vez esse reconhecimento fora dirigido a uma figura do teatro: Luís Miguel Cintra, em 2005. O mais jovem de sempre a conquistar o prémio, aos 42 anos, apresentou este ano, no Teatro Nacional São João (TNSJ), o espetáculo "Sopro", que estreou no Festival de Avignon, em França, em 2017. Através das memórias de Cristina Vidal, ponto do Nacional de Lisboa há mais de 25 anos, Tiago Rodrigues criou uma belíssima homenagem ao teatro e aos seus profissionais.

Outro diretor em destaque em 2019 foi Nuno Cardoso, que se estreou à frente do TNSJ em fevereiro para um mandato de três anos. A sua marca na programação será mais visível a partir de 2020, uma vez que no último trimestre deste ano o cartaz teve também a assinatura do ex-diretor, Nuno Carinhas. Mas o primeiro espetáculo sob a sua égide foi auspicioso. "A morte de Danton", texto de Georg Büchner que Nuno Cardoso perseguia desde os seus tempos da faculdade, e que é uma viagem ao período do Terror da Revolução Francesa, resultou num exercício de teatralidade intensa, onde as ideias brotavam à velocidade com que as guilhotinas despachavam cidadãos.

Mas nem só de diretores no ativo viveu o ano teatral. Ricardo Pais, que já dirigiu os dois teatros nacionais, regressou pela calada a um pequeno espaço portuense, a Sala Estúdio Latino, com o propósito de perceber se conseguia montar um espetáculo em qualquer lugar e independentemente dos meios. O resultado só poderá ter surpreendido os que não conhecem a arte do encenador: com apenas dois atores e uma cenografia mínima, Ricardo Pais fez trabalho de ourives sobre "Oleanna", de David Mamet, e detonou todas as certezas sobre um dos tópicos mais candentes da atualidade - o assédio sexual.

Pelo novo formato do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), agora unido ao Festival DDD - Dias da Dança, parceria que criou uma temporada de espetáculos de quase em mês, entre abril e maio, passaram também interessantes montagens: "Tchekov é um cogumelo", do Estúdio Lusco-Fusco; "Democracia", de Felipe Hirsch; "Colónia", de Renato Livera, ou "Odisseia", da companhia Hiato foram alguns dos representantes do contingente brasileiro, numa edição consagrada ao tema "Brasil descolonizado". Mas a grande desbunda cénica do FITEI 2019 coube ao argentino Federico León, que levou ao Mosteiro São Bento da Vitória, no Porto, "Yo escribo. Vos dibujás", espetáculo que desafia toda a perceção sobre o que é o teatro.

Também o novo circo deu provas de vitalidade em 2019. Integrado no Trengo - Festival de Circo do Porto, "Le vide - essai de cirque", dos franceses Fragan Gehlker, Alexis Auffray & Maroussia Diaz Verbèke, apropriou-se da caixa de palco do Teatro Campo Alegre, no Porto, para uma releitura comovente e arrepiante de "O mito de Sísifo", de Albert Camus. Um dos momentos mais exaltantes do ano.

Assinale-se ainda, no campo das edições, o lançamento do livro "O teatro semiprofissional no Porto", de Mário Moutinho e Luísa Marinho, que conta a história pouco conhecida das companhias que reinventaram a cena teatral do Porto no período pós-25 de abril.