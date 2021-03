Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Canções para manhãs gloriosas, um filme com histórias dentro de histórias, funerais em vez de casamentos, Paris por um canudo e tecno para fugas. Uma Arte do Dia que não pára.

Como começar a semana com uma canção que evoca madrugadas tórridas: "Telepatía" é um tema de vasto sucesso digital da superlativa cantora e compositora Kali Uchis, um pouco americana, um pouco colombiana. São 2:40 minutos de embalo que valem por horas.

No final da Guerra Civil americana, o antigo capitão Jefferson Kyle Kidd desenrasca uma profissão conveniente para quem deseja a fuga: de terra em terra, em assembleias noturnas, munido de um molho de jornais, lê as mais recentes notícias locais e nacionais. No norte do Texas, encontra uma desamparada Johanna. A rapariga tinha como destino uma localidade longínqua e uns tios de acolhimento; o soldado negro que a transportava acabou pendurado pelo pescoço numa árvore. Os pais de Johanna, alemães, haviam sido chacinados, e ela ficara temporariamente aos cuidados de uma tribo Kiowa que lhe deu um idioma, roupas, hábitos. O capitão ajustou o plano para entregar a jovem aos tios, encetando os 600 e tal acidentados quilómetros que ocupam o miolo de "Notícias do Mundo", um filme de Paul Greengrass. Na pele do capitão protagonista, Tom Hanks compõe um homem perdido, de uma tristeza que se espalha até às raízes.

Na Califórnia, à falta de outro trabalho em tempo de pandemia, as bandas mariachi dedicam-se a tocar em funerais de vítimas da covid-19, mostra o jornal "Los Angeles Times". É o Mundo ao contrário.

Uma mensagem para Paris: fazia parte dos planos da Ent"Artes - Escola de Dança de Braga uma viagem à capital francesa em fevereiro para apresentarem um espetáculo na Casa de Portugal - André de Gouveia. Naturalmente, não aconteceu. Em alternativa, moldou-se a produção, "Encontros, rendez-vous" de seu nome, à linguagem vídeo:

PUB

RHI Stage | 'Encontros' in Paris from Arte Institute on Vimeo.

Quem não precisa de uma odisseia eletrónica como mapa de fuga para mais um não-dia? Amandra & Karim fornecem sete minutos e tal de tecno, remisturado com virtuosismo por Donato Dozzy. Amanhã há sempre mais.