Catarina Ferreira Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um quarto de século, o entretanto extinto Parque de Exposições de Vila Nova de Gaia recebia o primeiro festival Imperial ao Vivo que trazia como cabeças de cartaz Delfins, Jovanotti, La Unión, e Ice T.

Os anos 1990 foram muito especiais. Terá sido das últimas décadas em que os portugueses consumiram doses assinaláveis de música europeia. A invasão do mainstream por italianos, franceses e espanhóis (Laura Pausini, Eros Ramazotti, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Gispsy Kings, Montserrat Caballé) soará, à distância de 2021, absolutamente surpreendente. E também foi a década em que os festivais de verão se instalaram confortavelmente nos calendários sazonais.

Aqui pode ver o spot publicitário da época.

Mas para uma franja de público, as grandes cabeças de cartaz eram as Babes in Toyland, uma das bandas de uma santa trindade pós-punk (ou punk rock, como se intitulavam) formada pelas próprias, pelas L7 e pelas Hole - da mítica viúva negra Courtney Love. São peças de uma década de grande diversidade, em que nos gostos do grande público também havia espaço para girlsbands como as Spice Girls, já para não falar das contrapartidas masculinas New Kids on the Block, NSYNC, Backstreet Boys e Take That, máquinas de fazer dinheiro. Estes foram também os últimos anos vividos sem telemóveis, sem internet e sem redes sociais. Mas, ainda assim, havia muito quem gravasse os concertos para consumo posterior.

O YouTube tem destas pérolas: aqui pode ouvir um excerto dos concertos das Babes in Toyland em Vila Nova de Gaia, à época (como hoje) com três discos editados: "Spanking machine" (1990), "Fontanelle" (1992) e "Nemesisters" (1995).

PUB

Isto aconteceu um ano depois da passagem pelo festival Super Bock Super Rock, no Passeio Marítimo de Algés, da banda de Jennifer Finch, as L7, num serão em que partilharam o palco com Apocalyptica e Ramp. As intérpretes de "Pretend we're dead" tiveram muito mais êxito e vida mais longa do que as Babes in Toyland, até porque alguns dos seus temas fazem parte de filmes de culto como "Assassinos natos" de Oliver Stone.

Quem nunca passou por Portugal foram as Hole. Apesar dos discos "Pretty on the Inside" (1991), "Live through this" (1994), "Celebrity skin" (1998) e mais recentemente "Nobody´s daugther" (2010) terem alcançado boas vendas em Portugal.

A música está cada vez mais suave.