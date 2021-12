30 países vão acolher projetos portugueses

JN/ agências Hoje às 13:10 Facebook

Setenta e um projetos artísticos portugueses, sobretudo de música, teatro e artes plásticas, foram contemplados com apoio à internacionalização, no total de 700.000 euros, revelou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Este programa de apoio da DGArtes tem como objetivo dinamizar a internacionalização das artes portuguesas e, na edição de 2021, foram escolhidos 71 projetos nacionais, mais dez do que em 2020.

Segundo a DGArtes, a estruturas escolhidas neste programa apresentarão iniciativas culturais, a partir de 1 de janeiro de 2022, em trinta países, com destaque para dois territórios considerados estratégicos: Espanha e França.

Nestes dois países haverá 54 atividades culturais programadas, nomeadamente no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França e no "quadro do desenvolvimento das relações bilaterais" com Espanha.

Cabo Verde, Alemanha, Brasil, Itália, Coreia do Sul, Suécia e Rússia são outros países que acolherão atividade cultural portuguesa.

Nesta edição, as áreas artísticas mais apoiadas foram as da Música (25), do Teatro (17) e das Artes Plásticas (11).

As associações Mala Voadora, Cena Lusófona, a Associação Portuguesa de Festivais de Música, o músico Bernardo Moreira, a Companhia de Teatro de Braga, a Companhia Olga Roriz e o agrupamento Divino Sospiro estão entre as estruturas e artistas contemplados neste programa.