Utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra subiram ao palco dos Coldplay

Os 5ª Punkada, banda pop/rock formada por utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, realizaram o sonho de partilhar palco com uma das suas bandas favoritas, os Coldplay, e mostraram a sua satisfação nas redes sociais.

"Tocámos uma canção que escrevemos numa pequena sala da Quinta da Conraria (onde fica sediada a Associação), com uma das maiores bandas do mundo, no palco de uma gigantesca digressão internacional!", lê-se numa nota da banda.

O apelo dos 5ª Punkada para conhecerem a banda britânica aconteceu aquando da chegada desta a Portugal. "Hey, Coldplay, we are 5ª Punkada and we think we should meet", sugeriram nas redes sociais.

Após alguns contactos com a Câmara Municipal de Coimbra e com a produtora Everything is New, a banda recebeu a notícia já no domingo de manhã, tendo subido ao palco no último concerto dos Coldplay, para tocar o tema "Metade de Mim".

"Se mais provas fossem necessárias de que não há impossíveis", exclama a banda.

Os 5ª Punkada nasceram em 1993, pela vontade do vocalista Fausto Sousa (único elemento da formação original da banda) de ser um cantor de rock. Para além de Fausto, na voz, a banda conta com Jorge Maleiro (guitarra), Miguel Duarte (bateria) e Fátima Pinho (teclas), sendo coordenada por Paulo Jacob.

Em 2021 lançaram o álbum de estreia "Somos Punks ou Não?", um disco que teve a colaboração de Victor Torpedo (Tédio Boys, The Parkinsons) e Surma.