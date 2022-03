6ª edição do Dias da Dança traz 25 espetáculos e volta a ser presencial

Catarina Ferreira Hoje às 17:32 Facebook

Festival realiza-se de 19 de abril a 1 de maio com espetáculos em 13 locais de Porto, Matosinhos e Gaia. Programação foi apresentada esta sexta-feira

Depois de dois anos de intermitência, o Festival Dias da Dança (DDD) regressa para a sexta edição, nas cidades da Frente Atlântica (Porto, Gaia e Matosinhos), entre 19 de abril e 1 de maio. Serão "25 espetáculos: oito internacionais, oito de criadores do Porto e nove de outros pontos do país", resumiu Catarina Araújo, diretora da Ágora, ontem, na conferência de apresentação do festival.

Os locais de apresentação ganharam um parceiro, a Associação Rampa, que vem juntar-se ao Rivoli, Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro Carlos Alberto, Museu de Serralves, Coliseu, Palácio do Bolhão, Teatro Constantino Nery e Auditório Municipal de Gaia.