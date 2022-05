75 anos da Magnum em Amarante

JN Hoje às 16:15 Facebook

A segunda edição do f/est Amarante - Festival Internacional de Fotografia realiza-se a partir desta sexta-feira e decorre até dia 29 de maio sob o tema "Refotografar".

Um dos destaques do certame é a exposição "Magnum Photos 75 years", da prestigiada agência fotográfica, e que estará patente no centro histórico de Amarante até 31 de agosto. Este será o primeiro ponto de uma digressão de aniversário que segue para Nova Iorque em junho, Berlim no início de setembro e Paris em novembro, durante a Paris Photos.

Outro dos destaques é a mostra "As I was dying" de Paolo Pellegrin, também da agência Magnum. Trabalhos fotográficos globais feitos em zonas de guerra e conflito (Líbano, Sudão, Gaza, Libéria, Iraque, Palestina, entre outros), que estarão no Museu Municipal Amadeo Souza-Cardoso.

Em Amarante estará igualmente a artista performativa Agata Kay, protagonista do livro "Agata", da fotógrafa Bieke Depoorter, para participar numa conferência que decorre no dia 29, também no Museu Municipal Amadeo de Souza- Cardoso, às 15 horas.

Nos Claustros do Mosteiro de São Gonçalo estará patente a partir desta sexta-feira "As bravas", de Paulo Pimenta. Este trabalho é composto por fotografias das mulheres do Marão, "figuras mitológicas vivas, arquétipos da natureza na sua forma mais bela e mais crua"

No programa do festival há também formação com vários autores. Leonel de Castro, fotojornalista do "Jornal de Notícias" dará a formação "Colódio húmido 1851", onde os participantes podem aprender a manipular os elementos para revelar fotografias em chapas de alumínio. A fotojornalista Rita Carmo, nome maior do fotojornalismo musical, dará um workshop sobre "Fotografia de espetáculo". Ambos decorrem este sábado.

O curador do f/fest Amarante, Lino Silva, explica que a edição de 2022 é também um desafio para o público "pensar menos e sentir mais". "A fotografia tem o poder único de nos fazer contemplar em silêncio o que nos rodeia, mas também de nos transformar, apelar à mudança. [...] Parem, contemplem e sintam. Se o fizerem, o propósito deste festival será conseguido."