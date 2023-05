75% dos portugueses defendem mais verbas para a Cultura

JN/Agências Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dados do Barómetro da Cultura 2023 indicam que mais de dois terços dos inquiridos (75%) dizem ter interesse por cultura, defendendo mesmo que o Orçamento de Estado deveria contemplar mais verbas para este setor.

Realizado pela consultora Qmetrics para a plataforma Gerador, o estudo, que teve por base entrevistas realizadas a 1.200 pessoas, revela que "100% dos residentes em Portugal" consumiram algum tipo de cultura no, de preferência que não envolvesse gastos financeiros, "como ouvir música na rádio ou ver filmes nos canais abertos de televisão".

Tal como em 2022, "75% da população residente em Portugal acredita que o Estado deveria investir mais em cultura" e que "a saúde, a educação e a justiça são os três setores mais valorizados".

PUB

No entanto, este ano e pela primeira vez os inquiridos consideram que o setor da habitação é um dos mais importantes da sociedade, à frente do ambiente, da segurança, da ciência ou da cultura.

"Cerca de 75% dos entrevistados afirma que, se estivessem reunidas as condições fundamentais a nível financeiro, de saúde e disponibilidade, uma boa parte do seu tempo livre seria dedicado à cultura", pode ler-se no estudo.

Oito em cada 10 dos participantes no estudo também acreditam que "a cultura e as artes contribuem para que as pessoas estejam mais aptas a resolver problemas", no entanto o universo de entrevistados "é extraordinariamente crítico em relação à oferta cultural, com uma avaliação média de 35 pontos numa escala entre zero e 100".

O estudo considera que uma ida ao cinema, visitas a museus, ouvir música na rádio, frequentar discotecas ou almoçar e jantar fora são práticas culturais ou de fruição cultural dos portugueses.