77 artistas convencem população a ficar em casa

@FestivalEuFicoEmCasa é uma iniciativa que une artistas, editoras e agências, num movimento cultural inédito em Portugal, para convencer a população a ficar em casa. Todos os dias, das 17h às 21h30.

O movimento é apoiado pelos meios de comunicação e comunidade digital. Um evento no Instagram onde perto de uma centena de intérpretes, músicos e autores nacionais irão dar concertos individuais, com a duração máxima de 30 minutos a partir das suas próprias casas e desta forma levar a música até todos os que ficaram privados dela com o cancelamento de todos os concertos no País.



O objetivo desta iniciativa é sensibilizar a população para a necessidade de ficar em casa.

Numa altura crítica para Portugal e para o Mundo, explica a organização, "é urgente que todos entendamos que só cumprindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Direção Geral de Saúde (GDS) poderemos sair deste cenário com a maior rapidez possível, protegendo também, desta forma, todos os inúmeros profissionais que são imprescindíveis para o combate ao Covid-19 e continuidade do funcionamento do País, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, polícias, bombeiros e tantos outros".



Reconhecendo que este tempo é, também, crítico, para o setor cultural, devido aos "cancelamentos e adiamentos de inúmeros concertos e espetáculos em todo o país, que resultaram resultou numa quebra de 100% na faturação de grande parte dos intervenientes do setor", este movimento defende que "só com a responsabilidade de toda a população", tudo poderá "voltar à normalidade o mais breve possível, reduzindo dessa forma o impacto económico na sua atividade".

De resto, esta iniciativa pretende justamente colocar o foco num setor historicamente precário, "chamando a atenção da população, dos media e consequentemente dos decisores políticos para a necessidade de olharem para as especificidades próprias desta área."



O Festival decorrerá esta semana, diariamente, entre as 17 horas e as 23.30 horas, com início já esta terça-feira, 17 de Março, até ao próximo domingo, 22 de Março.

A transmissão de cada concerto será feita na conta de Instagram de cada um dos artistas que participam na iniciativa ou através da conta de Instagram criada propositadamente para o Festival @FestivalEuFicoEmCasa.

Cartaz:

17 MARÇO, Terça

17h00 - Bárbara Tinoco @tinoco.barbara

17h30 - André Henriques @_andrehenriques_

18h00 - Elisa Rodrigues @elisarodrigues.music

18h30 - Buba Espinho @buba_espinho

19h00 - Filipe Gonçalves @filipegoncalves_oficial

19h30 - João Pedro Pais @jpedropais

20h00 - DOMI @domi_8500

20h30 - Cristina Branco @cristinabrancoficial

21h00 - Boss AC @bossacoficial

21h30 - Diogo Piçarra @diogopicarra

22h00 - David Fonseca @davidfonseca

22h30 - Samuel Úria @samueluria

23h00 - BRANKO @brankoofficial

18 MARÇO, Quarta

17h00 - Tiago Nacarato @tiago_nacarato

17h30 - Lince @lince.music

18h00 - Irma @irma_______________

18h30 - Filho da Mãe @umfilhodamae

19h00 - André Sardet @andresardetoficial

19h30 - Tomás Adrião @tomas__adriao

20h00 - Chico da Tina @chicodatina_almostofficial

20h30 - April Ivy @aprilivymusic

21h00 - Murta @bymurta

21h30 - Fernando Daniel @ofernandodaniel

22h00 - Márcia @marciaoficial_insta

22h30 - Noiserv @noiserv

23h00 - Supa Squad @supasquadmusic

19 MARÇO, Quinta

17h00 - Paulo Sousa @paulonsousa

17h30 - Afonso Cabral @afonsoc

18h00 - Joana Espadinha & Cassete Pirata @joanaespadinha & @cassetepirataoficial

18h30 - Tainá @tainamusic

19h00 - Fábia Rebordão @fabiarebordao

19h30 - Bispo @bispo2725

20h00 - Mirai @eversenpai

20h30 - Marta Carvalho @martacarvalhomusic

21h00 - António Zambujo @antonio.zambujo

21h30 - Mafalda Veiga @mafalda_v

22h00 - Matias Damásio @matias_damasio_oficial

22h30 - Prodígio @pro2da

23h00 - DJ RIDE @djride_beatbombers

20 MARÇO, Sexta

17h00 - Tomás Wallenstein @tomaswallenstein

17h30 - Sean Riley @seanrileyandtheslowriders

18h00 - Frankie Chavez @frankie_chavez

18h30 - Catarina Munhá @catarinamunha

19h00 - Kalú @kaluferreira58

19h30 - Cláudia Pascoal @claudiapascoal_

20h00 - Nelson Freitas @iamnelsonfreitas

20h30 - Marco Rodrigues @marcorodrigues_oficial

21h00 - AGIR @agirofficial

21h30 - Pedro Abrunhosa @pedro.abrunhosa

22h00 - Capicua @a_capicua

22h30 - Pedro Mafama @pedromafama

23h00 - Stereossauro @stereossauro_beatbombers

21 MARÇO, Sábado

17h00 - Valas @johnnyvalas

17h30 - O Gajo @_ogajo_

18h00 - Joana Almeida @joanaalmeidafado

18h30 - Luís Severo @luissevero_

19h00 - Benjamim @eusouobenjamim

19h30 - Jorge Benvinda @jorgembenvinda

20h00 - Cálculo @ocalculo

20h30 - Rui Massena @ruimassenamaestro

21h00 - Héber Marques @heber_marques

21h30 - Carolina Deslandes @carolinadeslandes

22h00 - The Legendary Tigerman @thelegendarytigerman

22h30 - Ana Bacalhau @anabacalhau

23h00 - Moullinex @moullinex

22 MARÇO, Domingo

17h00 - Fausto Bordalo Dias @festivaleuficoemcasa

17h30 - João Só @joao.so.insta

18h00 - Sara Correia @saracorreiafado

18h30 - Júlio Resende @julioresende.piano

19h00 - Selma Uamusse @selma_uamusse

19h30 - Ricardo Ribeiro @ricardoribeiromusic

20h00 - Best Youth @wearebestyouth

20h30 - Nuno Ribeiro @nunoribeiro_oficial

21h00 - Ana Moura @anamourafado

21h30 - David Carreira @davidcarreiraoficial

22h00 - Luísa Sobral @luisasobral

22h30 - Tiago Bettencourt @tiagobettencourt

23h00 - Xinobi @xinobi