81 anos do Coliseu do Porto celebrados com música e um novo prémio

O Coliseu do Porto celebrou nesta segunda-feira o seu 81º aniversário, com as portas abertas ao público, apresentando um programa especial. Durante a sessão soube-se que o vencedor da 1º edição do prémio "Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas" foi o trapezista Daniel Seabra.

"Abrimos as portas de casa" - foi assim que Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu Porto Ageas, deu início a uma tarde cheia de surpresas e de muitas descobertas, que fizeram, a todos os que estavam presentes, viajar no tempo.

A programação especial começava com uma visita à adega do coliseu, mas, antes disso, a presidente fez uma visita completa por todo o Coliseu, destacando detalhes que estavam à frente dos olhos de cada um, mas que ninguém tinha reparado neles - "Uma visita que é um despertar do olhar", referiu Mónica Guerreiro.

Logo na entrada da sala de espetáculos, foram dadas a conhecer as várias ornamentações, sempre ligadas às artes, à cultura e à cidade do Porto (está presente o brasão da cidade) "Monumento de interesse público", o Coliseu, além de enaltecer as grandes artes, também homenageia os seus representantes - estão expostas quatro placas de artistas da área da música, sendo eles Álvaro Cassuto, Helena Sá e Costa, Rui Veloso e GNR, e duas placas com os nomes Paulo Cunha e Silva e Miguel Veiga, associados ao Coliseu e à cultura.

A visita continuou pela ferradura (o corredor que dá acesso à principal sala, à sua loja, à sala de conforto, ao bar), onde é possível, mais uma vez, viajar no tempo e ver vários pormenores e objetos que são mantidos desde o dia em que o Coliseu foi inaugurado: as gavetas dos camarins, equipamentos de projeção dos antigos filmes, a cabine telefónica, o bastão que Molière utilizou para dar a 3 batidas de início do primeiro espetáculo, entre outros.

Depois chegou o esperado momento de conhecer a famosa adega. Ao entrar, a sensação é a de voltarmos ao século XX, onde, naquele espaço, se constituía uma espécie de bar - são visíveis pipas, mesas e cadeiras da época, um pequeno balcão, entre outras decorações.

"Reza a lenda que depois dos espetáculos as senhoras iam para o chá dançante e os senhores vinham para aqui beber e fumar", revela Mónica Guerreiro.

A presidente revelou também ser um espaço a reativar, já em janeiro, no Coliseu, pretendo criar ali um bar e um espaço de consumo de vinho, acompanhado, quem sabe, de serões de fado.

Para além disso, um grande desafio futuro da sala de espetáculos é dar ao seu público, um lugar de segurança, confiança e de maior acessibilidade.

Um regresso dos chás dançantes

As comemorações continuaram no Novo Ático, a sala mais pequena do Coliseu e que foi recentemente restaurada. Foi nesta sala que tocou, pela primeira vez, a renovada orquestra do Salão Jardim Passos Manuel, dirigida pelo pianista Miguel Oliveira, que teve a liberdade de escolher pessoalmente os seus nove membros.

Esta orquestra, a primeira criada, atuava no Salão Jardim Passos Manuel, um espaço inaugurado em 1908, antecedente à construção do Coliseu e que era marcado por uma vida cultural e boémia. Era ao som de quatro mil partituras que se realizavam os bailes e chás dançantes.

Quando o local foi desativado para dar lugar ao Coliseu, em 1941, esta orquestra e as suas partituras ficaram esquecidas até hoje. Durante os últimos dois anos, o Coliseu, com o apoio do arquivo histórico municipal, dedicou-se a recuperar as partituras e duas mil folhas que estavam perdidas e muito danificadas.

A celebração dos seus 81 anos trouxe a novidade de reativar a orquestra, para que esta atue em bailes ou chás dançantes.

Daniel Seabra escolhido

O Coliseu do Porto criou, em 2021, o prémio "Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas" - com o valor de cinco mil euros - de modo a promover talentos do circo e dança, sendo os mesmos de grande importância paro o panorama nacional. Contudo, até agora, ainda não tinham sido reconhecidos publicamente, algo que já acontece no teatro e na música.

A categoria da primeira edição foi as artes circenses, abrangendo intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros profissionais ligados a esta área, até 30 anos de idade.

O escolhido pelo júri (constituído por Luís de Matos, Rui Paixão, Julieta Guimarães, João Paulo Santos, Israel Modesto e Isabela Cardinali) foi o trapezista Daniel Seabra, que se emocionou na entrega dos prémios.

Natural do Porto, Daniel Seabra, de 29 anos, já é considerando um dos mais importantes nomes do circo contemporâneo. O artista iniciou o seu percurso em 2010 - com 16 anos - no Chapitô, onde se especializou em acrobacia aérea. Em 2013 ganhou a bolsa "Talento Nacional - BES 2013" e ao longo dos anos foi trabalhando com várias companhias, tendo também sido convidado a integrar o Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas, em 2020. No mesmo ano, criou a sua própria companhia, intitulada "Circo Caótico".

Neste momento, Daniel, para além de performer, é formador e autor dos seus próprios solos e criações. "É inacreditável ser o primeiro a ganhar este prémio. Sinto-me um privilegiado, por ser um grande marco e por ser no Coliseu, que tem 81 anos de história de circo e em que eu conheço muitas das gerações que por aqui passaram.", assumiu Daniel Seabra ao JN.

Contudo, o artista confessou que o mais importante é "fazer com que outros programadores olhem para o circo doutra forma", diz.

"Espero que isto faça com circulemos mais por outros teatros, para além dos circuitos normais de circo", acrescentou, considerando que ainda existe muito tabu, quando se olha para a arte circense.

O artista, que também dá aulas de circo, destacou o facto de que a perspetiva dos jovens que estão a estudar é muito "redutora" e que este prémio poderá ajudar a mudarem o seu pensamento quanto ao circo e ao seu futuro.

"Nós somos muito poucos no circo em Portugal, mas estamos cá há muitos anos", acrescentou.

Julieta Seabra, cofundadora da companhia Erva Daninha e uma das integrantes do júri, confessou ter sido muito difícil escolher o vencedor, considerando que "este prémio tem uma importância enorme para o circo em Portugal".

"O que nós ambicionamos é que o circo esteja ao lado do teatro e da dança como uma arte nuclear das artes performativas. Fiquei surpreendida, porque nós estamos habituados a que o circo seja posto de parte", afirma.

Em 2023 será escolhido um artista da dança para ser o vencedor do prémio "Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas".

Desafio para criar banda sonora

No rol das novidades da sessão foi anunciado que a partir de agora será possível, através de um telemóvel ou outro dispositivo digital, escutar as bandas sonoras do circo de 2020, 2021 e 2022 (disponível nas principais plataformas de streaming). Foi nestes últimos três anos que o Coliseu desafiou compositores a criar uma banda sonora, unicamente para o Circo do Coliseu, de modo a terem uma banda ao vivo todas as sessões.

Mónica Guerreiro referiu que estas músicas "não são só para esta pista, nem só para o Porto, mas para o mundo".

A terminar em grande, entrou em palco o agrupamento Canto Nono para cantar os parabéns ao Coliseu. Antes de celebrar o aniversário, o octeto vocal proporcionou ao público um miniconcerto, cantando quatro músicas "a capella".

A direção artística dos Canto Nono já pertenceu, durante duas décadas, ao músico José Mário Branco.