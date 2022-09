85 mil pessoas assistiram à Festa de Outono

JN/agências Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Festa do Outono que regressou a Serralves, no Porto, este fim de semana, após dois anos de suspensão devido à pandemia de covid-19, recebeu 85 mil pessoas, sendo a maior afluência de sempre.

"Após duas edições de interregno provocado pela covid-19, 84.783 pessoas festejaram o Outono na XII edição desta Festa, a maior afluência de sempre. Sete por cento mais do que na edição anterior realizada em 2019!", lê-se num comunicado de Serralves, enviado à comunicação social.

Um estudo de públicos feito durante o evento indica que, do total dos participantes, "27% residem fora da Área Metropolitana do Porto" e deslocaram-se "propositadamente para participar na Festa do Outono".

PUB

Entre os participantes, 60,5% tinham uma forte ligação a Serralves e referiram que, no último ano, visitaram o espaço cultural pelo menos uma vez.