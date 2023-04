"O agente da noite" merece estar no top

F. Cleto e Pina Hoje às 17:31 Facebook

Série é mais vistas do momento na Netflix. É uma intriga imparável de ação e suspense. Segunda temporada já está garantida.

Há quem desconfie do sucesso, mas "O agente da noite", série baseada no romance de Matthew Quirk, que é das mais vistas na Netflix, é uma aposta segura e aconselhável.

O protagonista é Peter Sutherland (Gabriel Basso), filho de um ex-agente do FBI acusado de traição, ele próprio mal visto por não ter evitado o atentado terrorista no metro de Washington com que abre a série. Um ano depois, Peter trabalha na cave da Casa Branca, no turno da noite, e tem por missão atender as chamadas de uma linha de emergência para agentes em perigo. Uma noite, debaixo do habitual silêncio ensurdecedor, o telefone toca. Do outro lado da linha está Rose Larkin (Lucianne Buchanan) que, como perceberá mais tarde, acaba de descobrir da pior forma que os tios com quem vive são agentes secretos do FBI e por isso foram assassinados.

Este é o ponto de partida deste thriller de ação e intriga, que assenta numa larga teia de conspiração e na comunhão ilegal entre interesses políticos e económicos, cujo alcance irá muito mais longe do que os primeiros episódios dão a ver.

A série distingue-se pela divisão da narrativa por diferentes protagonistas e segmentos que acabarão por se unir, pelo ritmo elevado, com as cenas de ação a sucederem-se sem deixar ao espectador tempo para respirar, e pelas inflexões provocadas pelas sucessivas descobertas e traições. Exercício interessante é, no final, comparar o que pareciam ser e o que são os principais intervenientes.

Por outro lado, o facto de Peter e Rose, envolvidos por acaso no assalto ao poder que está em preparação, parecerem pessoas normais, apesar da profissão dele, é outro motivo de peso para o sucesso desta série, pois permite uma fácil identificação do espectador com os heróis, reforçada pelo modo como vão lidando com as situações-limite que enfrentam, as dúvidas que se colocam, os momentos de descrença por que passam, os limites que estão ou não dispostos a transpor e como se questionam quanto à sua capacidade de irem até ao fim.

A boa recetividade da série já garantiu uma nova temporada, cuja trama terá de ser original uma vez que Quirk escreveu um único livro.