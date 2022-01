A alma e a matéria de um projeto comum

Obra escultórica de Isabel e Rodrigo Cabral destacada na Galeria de Matosinhos.

São três décadas e meia de um percurso profícuo construído em conjunto aglutinadas num mesmo espaço. Até final do mês de fevereiro, a obra escultórica de Isabel e Rodrigo Cabral apodera-se da Galeria Municipal de Matosinhos, numa exposição que logra dois predicados de convivência nem sempre pacífica: a coerência e a experimentação.

Desde que, em 1987, assumiram o seu Projeto Comum - nome deste coletivo que agrega a obra de pintura e escultura de Isabel Cabral e Rodrigo Cabral -, ambos os artistas "fundiram na relação artística a própria relação de vida que os unia", como resume o historiador de arte Bernardo Pinto de Almeida no livro "Memórias do presente", constituindo-se assim como "um caso absolutamente singular" no panorama das artes plásticas portuguesas.

O que poderia ser um empobrecimento - a redução de dois artistas a um coletivo - resultou, afinal, numa diversificação artística evidente. De linguagens, técnicas, mas sobretudo de visões. A proximidade ao universo pop que ambos haviam revelado na década e meia anterior a solo foi dando progressivamente lugar a novas figurações e significações, marcadas pelo descomprometimento e procura contínua de novas abordagens.

Embora mais próximos inicialmente da pintura, Isabel e Rodrigo Cabral encontraram na escultura os elementos certos para a sua demanda artística, em que tanto nos podemos deparar com desarmantes "escadas para a lua" - título de uma obra de 1995 - como cones e demais figuras geométricas num estado de suspensão quase absoluta.

Fadadas para os grandes espaços exteriores, em que podem interagir com o meio envolvente, estas esculturas não se deixam, todavia, aprisionar pelas limitações físicas de uma galeria convencional.

A sua natureza comunicativa sabe tomar partido da proximidade física de um espaço fechado para causar no visitante um conjunto de marcas, do assombro à cumplicidade, nada menos do que admirável.

GALERIA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

ATÉ 27 DE FEVEREIRO