O que têm em comum Fernando Assis Pacheco, John Ford, Rick James ou Terry Jones? São apenas algumas das figuras nascidas nascidas neste dia, que, apesar de abrir o mês mais curto de todos, corre o risco de ser insuportavelmente longo. A menos, claro, que nos socorramos das artes, o único salva-vida que dispensa manual de instruções.

Em tempos onde a esperança mora tantas vezes em parte incerta, apetece regressar a Fernando Assis Pacheco, que, num dos muitos poemas inesquecíveis incluídos no não menos memorável livro "A musa irregular", se interroga com uma pungência que se repete uma e outra vez: "Muitas vezes te esperei, perdi a conta / longas manhãs te esperei tremendo no patamar dos olhos. Que me importa / que batam à porta, façam chegar / jornais, ou cartas, de amizade um pouco /- tanto pó sobre os móveis tua ausência. / Se não és tu, que me pode importar? / Alguém bate, insiste através da madeira, / que me importa que batam à porta, / a solidão é uma espinha / insidiosamente alojada na garganta".

"Seria um amor português" nem sequer é um dos poemas que Jorge Silva Melo leu no ciclo "Em voz alta os nossos poetas", promovido pela Fundação D. Luís I, cujo vídeo está disponível online, mas nem por isso é menos recomendável o seu visionamento:

A solidão, essa "espinha insidiosamente alojada na garganta", de que falava Assis Pacheco, sempre foi um dos eixos da obra de John Ford, outro dos nascituros do dia. Em filmes como "A desaparecida"/"The searchers" (1956) e a "O passado não perdoa"/"The unforgiven" (1960), Ford captou como mais ninguém antes e depois dele a profundidade dos abismos morais que cada indivíduo carrega. No primeiro deles, Wayne corporiza um cowboy para quem a obsessão, a tristeza e a melancolia se revezam em permanência na busca de uma vingança plena que jamais será alcançada.

Pelo fascínio que continuam a exercer junto de cinéfilos de todo o mundo, estes filmes não fazem parte da lista de obras de acesso integral disponibilizados pela Warner no Youtbe. Mas, para os mais interessados, há em abundância vídeos que aliam as passagens mais significativas ao testemunho de outros grandes do cinema, como Steven Spielberg e Ron Howard, que explicam sem tibiezas onde reside a excelência de Ford, particularmente evidente em "A desaparecida":

Entre o mundo tantas vezes desolado dos filmes de John Ford e o humor caudaloso dos Monty Python encontraremos naturalmente mais diferenças do que semelhanças. Mas se acrescentarmos o nome de Terry Jones, humorista nascido no País de Gales a 1 de fevereiro de 1942, teremos que repensar esse aparente fosso. Verdadeiro artista da Renascença, foi capaz, ao longo de um percurso que se estendeu por mais de quatro décadas, de reinventar-se em permanência. O humorista com que se deu a conhecer ao Mundo na década de 1970 foi capaz de desmultiplicar-se em diferentes 'personas' através dos tempos e não menos interessantes. Académico, autor de livros para crianças, documentarista, foi também encenador e até criador 'libretos' para ópera. Esse dimensão improvável do seu percurso está intimamente ligada a Portugal, país no qual estreou mundialmente a criação "Evil machines", no Teatro São Carlos, em Lisboa:

Terminemos a breve jornada de revisitação de autores nascidos neste dia com alguém cuja percurso sempre andou paredes meias com o êxito, sem, todavia, jamais franquear as suas portas. Depois de ter integrado várias bandas que sempre se distinguiram mais pelas quezílias internas do que pelas virtudes musicais, James teve finalmente a oportunidade de estrear-se a solo em 1977 enquanto artista da Motown. Temas como "You and I" e "Mary Jane" obtiveram algum 'airplay', mas sem justificar o investimento das editoras. A década de 1980 passou-a mergulhado em álcool e drogas, mas o revés que mais lhe deve ter custado foi o 'sampler' de "Super freak" que MC Hammer utilizou para criar o seu ultrapapopular "Can't touch this":

Coincidência ou não, dois anos depois do êxito de Hammer, seria preso, acusado de violação. Tentou um glorioso 'comeback' em 1997, mas os resultados foram mais uma vez modestos. A última vez que ouvimos falar dele aconteceu pouco antes da sua morte, através de uma participação especial no programa de Dave Chapelle. Um fim em tons de comédia de uma vida que sempre esteve mais próxima do drama.