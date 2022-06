À boleia do FalaDura, palavras ditas ecoam pelo Porto e Braga

Ao fim de 19 anos, o festival FalaDura está de regresso. Dan Smith, Listener e Capicua integram o cartaz.

Inquisidoras ou reivindicativas, mas sempre urgentes, as palavras ditas vão ecoar pelo Porto e Braga a partir da próximo sábado e até domingo 19. No regresso do Festival FalaDura ao cabo de 19 anos de silêncio, a spoken word volta a assumir o protagonismo que lhe é devido através de um amplo conjunto de eventos cujo denominador comum é a celebração da palavra.

Como festival ao vivo que é, não faltam concertos no programa, lado a lado com intervenções de rua, performances, documentários ou workshops.