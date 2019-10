A casa de Souto de Moura é a nossa casa

Sérgio Almeida Hoje às 13:41 Facebook

Quatro décadas depois, é "a mesma casa, sempre a mesma casa" que continua a perseguir Eduardo Souto de Moura.

"Ainda não sei qual é. No dia em que souber, paro", disse na quarta-feira aos jornalistas na apresentação de "Memórias, projetos, obras", a ampla exposição que vai estar patente na Casa da Arquitetura (CdA), em Matosinhos, entre sexta-feira (18) e setembro de 2020. A mostra coincide com a exposição "in/disciplina", que Serralves dedica ao outro prémio Pritzker português, Álvaro Siza.

A partir do espólio cedido pelo arquiteto à CdA, foram selecionados 40 projetos. "Mais difícil do que escolher, foi excluir", resumiu Nuno Graça Moura, curador da exposição, com o historiador italiano Francesco Dal Co, referindo-se às mais de 600 maquetas e 8500 peças a que teve acesso pleno.