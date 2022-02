"A certeza é um beco sem saída"

Helena Teixeira Silva Hoje às 19:53 Facebook

A três meses das eleições nas Filipinas, eis o filme sobre a sangrenta lei marcial imposta por Ferdinand Marcos nos anos 70

Numa altura em que as Filipinas, um dos países mais pobres, perigosos e violentos do mundo, se preparam para enfrentar as eleições presidenciais de 9 de maio, a plataforma Filmin disponibiliza "A Estação do Diabo", quatro horas contadas a preto e branco por Lav Diaz, uma história crua, inspirada em factos reais, a funcionar como motor contra a amnésia, a indiferença e a ignorância.

Daqui a três meses, os cerca de 24 milhões de pessoas que vivem naquele contraditório lugar do sudeste asiático - paraíso para turistas, inferno para a maioria da população nativa - terão de escolher, para a presidência, entre o campeão mundial de boxe, Manny Pacquiao, o atual presidente da Câmara de Manila, Isko Moreno, a filha do ditador Rodrigo Duerte, atual presidente que deixa como legado uma mancha de violência e de controvérsia sem fim - e isto a ser verdade que vai cumprir a Constituição, que não permite um segundo mandato -, a vice-presidente das Filipinas, Leni Robredo, considerada a única verdadeira opositora de Duerte, e o popular filho do antigo ditador Ferdinand Marcos, que morreu em 1989, no Havai, onde se exilou depois da Revolução do Poder Popular de 1986. E tudo indica que Bongbong, o filho, pode mesmo ganhar.

O filme de Diaz decorre precisamente no final dos anos 70, durante o período da ditadura de Ferdinand Marcos - um selvagem que governou o país entre 1965 e 1986 e que a história recente escrita por Duerte quer transformar em herói -, altura em que implementou a lei marcial, ungindo de poder e barbárie as milícias que aterrorizaram e mataram milhares de compatriotas indefesos. Ouve-se: "A matança das massas é fácil de encobrir, principalmente se são as massas quem se regozija com ela. Ela bate a forte, a droga dos demagogos."

É impressionante como um tempo tão sangrento pode ser narrado de forma tão poética, mesmo se os diálogos integralmente cantados, como um cântico negro que baralha a cena, são opção arriscada, ainda que coincidente com a extravagância do realizador.

Filtrando a história da Bruxa e da Coruja, "A Estação do Diabo" foca-se na história de amor entre o poeta e professor Hugo Haniway e a enfermeira Lorena Haniway, ativista que decide abrir um hospital para crianças pobres na longínqua e arriscada vila de Barrio Ginto.

Logo no início, o poeta lê um manifesto: "Cuidado com as promessas doces, que parecem cheias de amor. Cuidado com palavras que prometem certeza e infinita liberdade. Cuidado. Cuidado com os profetas que prometem a certeza e finais felizes. Amigo, a certeza é um beco sem saída e tu estás ao fundo dele sem teres para onde ir, o que significa a morte."

E logo ali percebemos que Lorena, assassinada "numa manhã chuvosa após uma noite de sumptuosa violação", vão voltará. Não é spoiler, o filme anuncia à cabeça a homenagem devida, e isso em nada dispensa a urgência de ver este tratado político que estreou em 2018, um ano depois de as Filipinas terem novamente aprovado uma lei marcial.

Em 2022, o clã Marcos parece estar a um pequeno passo de voltar ao Palácio Malacanang e, com ele, a impunidade, o terror, o branqueamento, a corrupção. Cinquenta anos depois, a história repete-se.

