"A Claire Denis ganha sempre porque não tem medo de perder"

Ator francês Vincent Lindon fala-nos de "Com amor e com raiva", da norte-americana Claire Denis, que já está nas salas de cinema.

Um dos atores franceses mais respeitados do momento, presidente do júri da última edição do Festival de Cannes e intérprete do polémico filme "Titane" que vencera a Palma de Ouro no ano anterior, Vincent Lindon faz agora dupla com Juliette Binoche, em "Com amor e com raiva", de Claire Denis. Ou a história de um casal feliz, com a relação do avesso após a chegada do antigo companheiro de Sara e melhor amigo de Jean.

Quando se vê a dupla Claire Denis e Vincent Lindon, pensa-se logo que há uma certa equação, uma sensibilidade, uma fragilidade. Qual é a sua relação com o cinema de Claire Denis?

É o meu terceiro filme com ela. Entendo-me muito, muito bem com ela. Não precisamos muito de falar. Ela gosta dos homens e gosta de filmar os homens, como eu fantasio que filmem os homens. E ela gosta das mulheres, de uma outra maneira, mas ela ama-as tanto como ama os homens, Ou os homens tanto como as mulheres.

O que gosta mais no cinema da realizadora?

O que me toca é que vai sempre à procura da masculinidade escondida numa mulher. E vai sempre à procura da feminilidade escondida num homem. É sempre muito arriscado, um filme da Claire.. Ela está sempre a pisar o risco. Tenho vontade de dizer dela que ganha sempre, porque não tem medo de perder.

E este filme, quando lemos o resumo, dizemos que já o vimos um milhão de vezes, mas depois vemos o filme e é algo de diferente, as personagens são muito complexas.

As histórias de amor, nos livros, nas canções e nos filmes, já as vimos um bilião de vezes. Há apenas um tema ao cimo da Terra, o amor. Falamos apenas de amor. As canções são sobre o amor, os livros são sobre o amor, as pinturas são sobre o amor, os filmes são sobre o amor. Mas nunca é a mesma história. Sendo sempre a mesma história: um homem conhece uma mulher, uma mulher conhece um homem. Eles amam-se, não se amam, discutem, não discutem. Juntam-se, deixam-se.

Compreende este homem, claro...

Mais do que compreendê-lo, gosto muito dele. Porque penso que é muito forte. Muito, muito forte. Ele enfrenta a vida, é feito como de um pedaço de madeira. Está a tentar manter o casamento. Está a tomar conta da mãe, a tentar recuperar o tempo perdido com o seu filho. A tentar arranjar emprego. Acho-o muito sólido, muito maduro. Gosto de lhe emprestar o meu físico, de me dar a ele.

E o encontro com Juliette Binoche, como foi?

Formidável. Temos personalidades completamente diferentes. Não enfrentamos a vida da mesma maneira, não temos as mesmas ideias, não atacamos uma cena da mesma maneira. É como no ténis, um prefere jogar junto à rede, o outro no fundo do court. Mas o entendimento foi perfeito. Foi ótimo. Fomos mesmo complementares.

No inicio há cenas de uma grande ternura e serenidade. E depois, há sequências de disputa mesmo violenta. Como é que prepararam estas sequências de violência?

Posso explicar, mas não acho interessante. Não é divertido contar as cenas. Sou contra explicar sempre tudo. E não há muitas explicações. São coisas técnicas. Preparámo-nos muito psicologicamente, mas não necessariamente nas filmagens. Chegámos e fizemos. Em todo o caso, foi muito doloroso. Porque é doloroso quando as pessoas se disputam.

As sequências de início, no mar, são lindíssimas. É um bom nadador?

Sim. Não há duplos. Nunca. Eu faço sempre tudo. Em "Titane" fiz sempre tudo. Nunca tive duplos, desde que comecei a fazer cinema.

É uma regra que se impôs?

Não, é natural em mim. E começa a ser conhecido no meu país. A menos que haja uma perseguição e tenha de passar por uma janela. Mas tudo o que é possível fazer, conduzir, nadar, atravessar chamas, mergulhar, faço. E gosto de o fazer. Continuo a ser uma criança.

O seu nome é muitas vezes associado a um cinema empenhado, como nos filmes de Stéphane Brisé. Aqui há um pouco desse tema, com o trabalho da Juliette Binoche na rádio. Foi algo que também o seduziu?

Sim, claro. Isso não me escapou. É um momento do filme de que gosto muito, Quando Lilian Turham fala de racismo e quando a jovem fala do Líbano. Para mim, são momentos muito comoventes do filme. Adoro. E os momentos em que falo com o meu filho, que é mestiço, quando lhe explico que tem de trabalhar, que tem de ser único.

O "Titane" caiu como uma bomba no cinema francês, filme de horror feito por uma mulher e Palma de Ouro em Cannes...

Foi um filme muito marcante. Vai continuar na memória das pessoas. Foi como que um choque. É algo de muito moderno, uma nova proposta, uma viragem. O cinema vai manter o seu curso, mas por vezes é bom haver assim um choque.