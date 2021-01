Helena Teixeira da Silva Hoje às 09:08 Facebook

"De alguma maneira resistimos

De alguma maneira aguentámos

e testemunhámos uma nação

que não está quebrada,

apenas inacabada.

(...)

Se mais ninguém o disser,

que o mundo diga que isto é verdade:

Que mesmo enquanto sofríamos, crescemos

Que mesmo sofrendo, esperámos

Que mesmo cansados, tentámos

Que estaremos para sempre juntos, vitoriosos

Não porque nunca mais conheceremos a derrota

mas porque nunca mais semearemos divisão.

(...)

Se vivermos de acordo com nosso tempo

a vitória não estará na rutura

Mas nas pontes que fizermos

Essa é a colina que escalamos.

Amanda Gordon (n. 1988, Los Angeles), negra de 22 anos, filha de mãe solteira, formada em Sociologia pela Universidade de Harvard, escreveu o belíssimo poema "The Hill We Climb" ("A colina que escalamos") para a tomada de posse de Joe Biden, o 46. presidente dos Estados Unidos da América, e não só protagonizou o momento mais comovente da cerimónia, como se tornou na escritora mais jovem de sempre a declamar um poema durante a cerimónia. Mas não é só a poesia, forma de resistência, que regressa à Casa Branca, é uma paz nova e novas possibilidades. Como diz o poema de Amanda, "a democracia pode ser temporariamente adiada mas não pode ser permanentemente derrotada".

Também houve Lady Gaga a cantar o Hino Nacional, ela que se prepara para um novo filme, agora ao lado de Brat Pitt, e Jennifer Lopez a falar espanhol, lembrando que ali cabem todos, e a cantar "This Land Is Your Land", e Garth Brooks a cantar "Amazing Grace", mas o o hino verdadeiro, aquele que nos mostra que a América é capaz do pior mas também do melhor, coube a Joe Biden, democrático e católico, 78 anos, o mundo nas mãos, a vida de uma nação a renascer num discurso - ""A Bíblia diz-nos que há um tempo certo para tudo, um tempo para construir, para colher e para semear, este é um tempo para curar e unir." - e a Kamala Harris, a primeira mulher negra, a primeira mulher de origem sul-asiática e a primeira filha de emigrantes a ser eleita vice presidente da América. A primeira mulher. O mundo mudou ontem.

Hoje muda a vida da essencialíssima produtora portuguesa de cinema O Som e a Fúria, que pela primeira vez vai colocar o seu catálogo online, na plataforma do Vimeo, na modalidade de aluguer pago. Agora no ecrã caseiro de cada um, aqueles filmes ficarão disponíveis às quintas-feiras, dia tradicional das estreias.

O primeiro é "Tabu", visão da perfuração de dois corações (Carlota Cotta e Ana Moreira) a partir do fundo décor da Guerra Colonial. Gracioso, excêntrico e virtuoso, é como se víssemos uma sobreposição do "Tabu" de Murnau (1931) e do "África minha" (1985) de Sydney Pollack.

As estreias seguintes, programadas até ao final de maio, são: "Volta à terra" (2014), de João Pedro Plácido; "As mil e uma noites" (2015), tríptico de Miguel Gomes; "Cartas da guerra" (2016), de Ivo M. Ferreira, "Technoboss", de João Nicolau (2019), "Ruínas", de Manuel Mozos (2009); "El dorado XXI" (2016), de Salomé Lamas; "Zama" (2017), da argentina Lucrecia Martel; e "9 dedos" (2017), do francês F. J. Ossang.

Uma última sugestão: a extraordinária entrevista que Catherine Camus, filha de Albert Camus - o grande autor desta pandemia -, deu esta semana ao diário espanhol "El País". É uma viagem pela vida dele e pela infância dela, ao tempo em que descobriu que o pai fora distinguido com o Nobel da Literatura. "Papá, também há um Nobel para acrobatas?"