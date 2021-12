"A consoada": Filme de Natal da TVI tem amor, desencontros e redes sociais

Rui Pedro Pereira Ontem às 23:48 Facebook

Kelly Bailey, Rui Mendes, Mickaela Lupo e Joaquim Horta são os protagonistas do enredo natalício que a estação de Queluz de Baixo vai transmitir no próximo dia 25.

Cai neve em Lisboa na véspera de Natal e, sem hipóteses de aterrar, os aviões são desviados para o aeroporto de Beja. É aqui, dentro de uma gare, que se vão dar encontros e desencontros entre os passageiros, que vão organizar uma consoada muito diferente da habitual. Está dado o mote para o filme "A consoada", que a TVI vai exibir no dia de Natal e que junta os atores Kelly Bailey, Mickaela Lupo, Joaquim Horta, Rui Mendes, Teresa Tavares, Luís Gaspar, Fernando Pires e Rodrigo Tomás.

Aos 23 anos, e já com muita bagagem de ficção, Kelly é uma das protagonistas e, com as gravações a decorrerem pela madrugada fora, fala ao JN já depois da hora de jantar na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, que serviu de cenário à réplica do aeroporto de Beja.