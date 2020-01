A delirante festa fúnebre do palhaço

Ana Vitória Hoje às 18:36 Facebook

"Corteo" do, Cirque du Soleil, é uma inusitada e colorida celebração da vida

O sonho de um palhaço com o seu próprio cortejo fúnebre, num tom delirante de uma parada carnavalesca, é a base de "Corteo", uma produção do Cirque du Soleil que pode ser vista no Altice Arena, em Lisboa, até ao próximo dia 12. Há acrobatas que saltam em camas descomunais, anjos que voam sobre a plateia e que podem ser tocados pelos espectadores, contorcionistas penduradas em lustres gigantescos, números de perícia atlética, tudo num ambiente bem-disposto, profusamente colorido.

Mauro é o palhaço sonhador que imagina o seu funeral como uma grande celebração dos momentos bons que viveu. Em palco, será a figura quase omnipresente do Palhaço Branco, que vai tentando repor ordem nas memórias e que tem a tarefa de abrir as portas mágicas para o sonho. "Ele não quer que nada seja triste ou deprimente. E a minha tarefa é essa, a de trazer para o circo as suas memórias mais felizes, os amigos com quem privou, os amores que teve", conta ao JN Marcelo Perna, que protagoniza a figura do Palhaço Branco. "Na verdade, "Corteo" é uma celebração da vida", reitera, nos bastidores de um dos últimos ensaios antes da estreia.

A sete metros e meio

Para este artista brasileiro, natural de Florianópolis, trabalhar no Cirque du Soleil é o coroar de uma carreira de quase 36 anos ligado ao mundo artístico. "Quando me convidaram para fazer parte da equipa e me disseram que um dos números que teria de executar consistia em subir uma barra com sete metros e meio de altura e ficar pendurado de cabeça para baixo, fiquei cheio de medo. Foi o mais difícil para mim", confessa.

Marcelo Perna, cujo percurso profissional na arte circense se fez em barcos de cruzeiro, é um dos 52 artistas, oriundos de 18 países, que fazem parte da equipa de "Corteo", espetáculo que foi idealizado pelo italiano Daniele Finzi Pasca.

Trabalhar a memória

Como sempre, cada peça Cirque du Soleil implica o trabalho pormenorizado de uma vasta equipa de profissionais responsável pela confeção e manutenção dos 260 fatos utilizados em palco, pela reposição de toda a maquilhagem necessária para cada um dos artistas (são eles próprios que se maquilham e o processo pode demorar entre 30 minutos e uma hora), e pela construção e manutenção de todo o equipamento acrobático, pela limpeza e pela segurança. Por exemplo, os três lustres gigantes que aparecem num dos números são decorados com quatro mil peças acrílicas que imitam cristais.

A ideia do criador de "Corteo" foi de trazer para o palco objetos do quotidiano e dar-lhes uma função que, de certo modo, toque fundo na memória dos espectadores. Quem nunca saltou numa cama quando era criança ou não sonhou em se pendurar no lustre que via em casa de um familiar? É isso que "Corteo" reproduz, recorrendo ao humor tão desbragado quando negro. v