A difícil aventura de publicar fora do eixo Lisboa-Porto

Editoras sediadas longe das duas principais cidades estão a conquistar leitores, apesar dos obstáculos que encontram.

A obra de José Régio e de Vitorino Nemésio está a ser reeditada pela Opera Omnia, de Guimarães: um inédito de Robert Musil e o volume que reúne a obra completa de Jim Morrison foram publicados por uma editora de Castro Verde (Grupo Narrativa); a Divergência, uma das duas editoras nacionais especializadas no género fantástico, é de Aveiro e já exporta livros para vários continentes.

Associadas à esfera local e regional durante muitos anos, as editoras sediadas fora do eixo Porto-Lisboa começam a ganhar um protagonismo inimaginável há menos de uma década, apesar de, segundo a Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, representarem apenas 19% do total.