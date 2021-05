A doce aragem da liberdade

Sérgio Almeida Hoje às 19:19 Facebook

Reunidos no livro "Histórias da liberdade e outras", os contos de Filomena Marona Beja são um convite à fruição ampla e desembaraçada do dia a dia. A realidade, liberta de peias ideológicas, espreita a todo o instante nestes textos.

Entretidos como estamos em negar o sentido original das coisas, procurando novos significados onde eles nem sequer existem, esquecemo-nos por vezes (demasiadas vezes...) que existem caminhos alternativos. Formas diferenciadoras, porque assentes numa individualidade a toda a prova, de se olhar para o Mundo, sem perdermos o foco necessário para a criação artística e literária.

Original e profundamente livre, a obra de Filomena Marona Beja é um belo exemplo de como a assertividade nem sempre vem acompanhada por teorias refundadoras sobre o Homem ou a realidade.

Tal como Manuel António Pina, também a autora de "O elétrico 16"poderia dizer que "os meus livros são tudo quanto penso acerca deles". Não que se demita da sua função reflexiva ou se limite a um narrar maquinal dos acontecimentos.

Acima de tudo, Marona Beja é uma escritora cujo amor à vida encontrou uma extensão exata na escrita, privilegiando, por isso mesmo, um modo de contar a realidade que, longe de ser compassivo ou conformista, não se detém em avaliações eivadas de subjetividade e suscetíveis de enganos provocados por essa mesma fúria existencial.

A forma ágil e sincopada como narra - as frases são invariavelmente curtas e o ritmo está sempre presente - volta a ser bem evidente na sua nova proposta literária.

Maioritariamente escritos durante o confinamento de 2020, os contos que compõem "Histórias de liberdade e outras" são convites a uma fruição ampla e desembaraçada de um quotidiano subitamente privado desses valores supremos que são a independência e a autonomia.

Nas breves histórias que se sucedem, o ímpeto libertário está sempre presente, mas assume múltiplas formas, demonstrativas da imaginação da escritora nascida em Lisboa há 77 anos. Da mulher que abre brechas nos muros para que as lagartixas pudessem movimentar-se com todo o à-vontade, até à história real da ginasta romena que encontrou força nas palavras de Bob Dylan para pedir asilo político nos Estados Unidos, deparamo-nos com uma infinidade de abordagens reveladoras das potencialidades sem fim da própria liberdade.

Sem peias ou atavismos ideológicos a atrapalharem os sentidos, é a realidade em toda a sua extensão que espreita a todo o instante por estas histórias curtas e sedutoras.