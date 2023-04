A eletrizante pop da pastilha elástica de Biig Piig

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

"Bubblegum", uma mixtape muito dançável, é o primeiro longa-duração da cantora irlandesa Biig Piig.

Vamos dar um passo de dança? Depois de escutar "Bubblegum", o mais recente trabalho da irlandesa Biig Piig, vai ser, com certeza, a vontade de muitos. A artista, cujo nome real é Jessica Smyth, lançou a pastilha elástica da pista de dança em janeiro.

Depois de quatro EP mais ligados ao hip-hop (o último, em boa verdade, já com uns toques de indie-pop que lembram Tame Impala), surpreende-nos com o primeiro longa-duração - que não é assim tão longo, já que se trata de uma mixtape com sete faixas.

PUB

Dinâmico e tenso, o disco espelha a evolução da artista que tem progredido na sua carreira de forma milimétrica. Nos últimos anos, Jessica tem sido certeira nos singles que vai libertando, todos êxitos comerciais. O novo trabalho, "Bubblegum", não desilude - antes pelo contrário.

Numa surpreendente aproximação à pop, não descamba para melodias básicas, deixando que as músicas se situem num espetro que faz lembrar as pistas de dança dos anos 1990. Esta mixtape é feita de muitas variáveis, mas poderá resumir-se em três palavras: eletrizante, dançável e nostálgica.

As BPM (batidas por minuto) aceleradas são o ingrediente central desta peça de música magistral. No apogeu da fórmula está a faixa "Picking up" - única com uma colaboração (Deb Never) -, que nos engana com um início calmo para depressa engrenar numa viagem alucinante por batidas aceleradas. Lembrando a Biig Piig a que estamos habituados, e o caminho pelo qual começou a desbravar terreno, "Ghosting" é um retorno à batida hip-hop com rimas que flutuam entre as duas línguas que a artista, cantora e rapper domina: o inglês e o espanhol.

Para equilibrar com a pop dançável, Biig Piig entrega a "Bubblegum" a sua voz doce e suave, que nos deixa num limbo entre o sonho e as nuvens e uma viagem numa montanha-russa. Podemos afirmar que o caminho da irlandesa para o pop que flutua entre o hip-hop e a dance music já estaria a ser traçado com alguns singles como "405" (2021), "Fun" (2022) ou "Don"t turn around" (2020), mas o melhor de Biig Piig está ainda por vir.