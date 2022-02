"A energia destes jovens entusiasmou-me"

João Antunes Hoje às 20:27 Facebook

Maria Speth falou com o JN sobre o filme sensação de Berlim, "O Professor Bachmann e a Sua Turma", que já está nas salas.

Foi uma das grandes surpresas do Festival de Berlim do ano passado, venceu o Prémio do Júri e do Prémio do Público. "O Professor Bachmann e a Sua Turma" acompanha as aulas de um professor da cidade alemã de Stadtallendorf, uma cidade onde a exclusão e a integração de emigrantes foi sempre um tema central.

É um documentário e tem mais de três horas e meia, mas é sobretudo um grande filme. E é uma importante reflexão sobre o mundo em que vivemos. A realizadora, Maria Speth, falou com o JN sobre o filme.

Como é que conheceu o professor Bachman?

É um grande amigo do meu diretor de fotografia. Conhecem-se desde o tempo em que eram estudantes. Também o conheço há uns trinta anos, quando trabalhava como artista.

Por que razão se interessou em particular pelo seu trabalho?

Desde que começou a carreira de professor que deu aulas na pequena localidade que o meu filme mostra, essa localidade foi escolhida pelos nazis para instalar a maior fábrica de munições. Durante o período nazi chegou a haver 17 mil trabalhadores forçados a trabalhar nessas fábricas, entre os quais um milhar de judeus de um campo de concentração próximo.

Antes da sala de aula, há também esse lado sociológico da cidade...

Podemos ver hoje todas as vagas de emigração que foram surgindo desde os anos 30. No pós-guerra, as instalações fabris foram utilizadas pela indústria do aço e começaram a chegar emigrantes de todos os lados. Há traços deles por toda a cidade. Há uma mistura muito interessante. Um ambiente muito particular. Quando andava pela cidade, para visitar o professor Bachman, tornou-se claro que a escola era o local perfeito para mostrar toda esta história. Mostra todas estas vagas de emigração num local muito concentrado que é a sala de aula.

Quanto tempo passou na sala de aula antes de começar a filmar? A câmara parece ser sempre invisível, o que não é fácil de conseguir.

No início tinha um conceito um pouco diferente para o filme. É claro que a sala de aula era um local crucial para filmar, mas também queria fazer um projeto de teatro com os alunos. Por uma razão ou outra, essa segunda parte do filme foi sendo abandonada. Mas andei por lá um ano ou dois antes de começar a filmar.

Como é que Bachman vê o seu trabalho como professor?

É evidente que ele tem de ensinar matérias habituais e transmitir um certo número de conhecimentos. A sua sala de aula é realmente diversa. Há alunos que nasceram na Alemanha e outros que acabaram de chegar a não falam uma palavra de alemão. Nestas condições torna-se muito difícil ensinar. A solução é instaurar em cada aluno a consciência da sua importância, do seu valor. Não só pelos próprios alunos, mas também porque para ele essa é a base da educação.

Há um lado muito humano na relação dele com os alunos...

Ele é professor mas acima de tudo é um ser humano e tem de se sentir confortável perante toda esta situação. A sala de aula tem de ser um local de confiança e de segurança, inclusivamente para ele. Para isso teve de se armar com força mas também com doçura. E, o mais importante, com uma imensa abertura.

Como é que ele é visto pela comunidade?

Nem sempre é fácil. Por vezes tem mesmo alguns conflitos com colegas professores. Mas, para ele, a questão é sempre saber que tipo de ser humano quer ser. Acho isto muito interessante. Para ele é isso é mais importante que o seu papel enquanto profissional de educação.

Filmou seguramente muitas horas. Quando é que, no processo de montagem, percebeu que tinha encontrado o seu filme?

O trabalho de pós-produção, nomeadamente a montagem, foi o maior desafio deste filme. Chegámos ao fim com duzentas horas de material em bruto. Passei três anos na sala de montagem. A primeira versão tinha vinte horas. Era importante que as pessoas percebessem todo o contexto do filme. Mas a versão seguinte tinha oito horas, o que foi um avanço muito importante. Nessa altura o orçamento já tinha sido ultrapassado e tive de pôr dinheiro meu no filme. Foi realmente um processo muito longo.

O que o filme mostra é que, se queremos mesmo mudar o mundo, temos de começar pela educação. Como é o sistema atual de ensino na Alemanha?

Não sou a pessoa mais qualificada para classificar o sistema de educação que temos hoje, porque estive focada neste local em particular e nesta sala de aula. O meu objetivo não foi indicar um modelo específico de ensino. O que quis foi concentrar-me nestes estudantes maravilhosos, oriundos muitos deles de meios sociais muito problemáticos. A energia destes jovens entusiasmou-me imenso. O espírito deles, o prazer de viverem. Foi isso que quis mostrar.

Já lhes mostrou o filme?

Passaram quatro anos desde que comecei a filmar. Os miúdos que vemos no filme são já praticamente adultos. Hoje são pessoas diferentes, cresceram bastante. Ainda não viram, pelas razões que se conhecem, mas a minha prioridade é, quando for possível, juntá-los todos numa sala de cinema e mostrar-lhes o filme. O próprio Bachman ainda não o viu.

De qualquer forma, para eles deve ter sido uma experiência que nunca vão esquecer.

Todos nós tivemos boas e más experiências como estudantes, um período que moldou em definitivo as nossas vidas. Enquanto realizadora e documentarista tenho uma grande responsabilidade para com o tema e as pessoas que mostro. Espero que todos eles sintam que os representei de forma correta e que aceitem as opções que tomei.