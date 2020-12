A esperança sobe ao palco em 2021

Jorge Manuel Lopes Hoje às 14:11 Facebook

Para lá de Lisboa e Porto, muitas salas de espetáculos apresentam programação abundante para os primeiros meses do novo ano, da música ao teatro e à dança.

Com cautela e esperança, vai emergindo da rede de teatros municipais, cineteatros, centros culturais e casa das artes de norte a sul do país um conjunto de eventos artísticos que, se a evolução da pandemia o permitir, poderão assinalar um pequeno início de retoma da normalidade nos palcos.

Uma parte importante dos eventos que preenchem as agendas destas instituições é fruto de um planeamento a longo prazo que, ainda assim, foi estruturado à sombra da crise pandémica que conduziu a uma violenta quebra dos espetáculos. Os programas agora conhecidos incluem algumas dessas atividades resgatadas entre tudo o que não aconteceu em 2020.

O rol cultural prestes a chegar às salas que cintilam longe de Lisboa e do Porto é dominado pelo teatro e pela dança, pela música e pelo cinema, além de uma série de atividades para o público infantil. Outros marcos regulares da temporada, como festivais de jazz e de dança, também estão presentes.

Festivais nas agendas

No capítulo dos festivais, o Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, ostenta um número elevado de marcações. Entre 27 de abril e 2 de maio, abrem-se as portas aos DDD (Dias da Dança) e ao FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica). Logo depois, de 3 a 9 de maio, acontece a 21.ª edição dos Encontros de Cinema. No verão, será a vez do 30.º Festival de Jazz (30 e 31 de julho) e do 15.º Neopop (11 a 16 de agosto), evento de música eletrónica.

O Teatro Municipal de Bragança acolhe a série de concertos Live in a Box (19 a 21 de março) e o 27 FT Festival de teatro (27 de março a 27 de abril). Em Guimarães, o ponto alto no Centro Cultural Vila Flor reside na 11.ª edição do GUIdance, que decorre entre 4 e 13 de fevereiro. No mês seguinte, de 17 a 21, o Eixos - Ciclo de Teatro de Marionetas toma conta do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira.