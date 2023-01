A estreia a solo na Casa da Música de um jovem prodígio

JN Hoje às 19:19 Facebook

Thiago Tortaro é o próximo convidado do ciclo de piano da Casa da Música. O concerto acontece já nesta terça-feira à noite.

Thiago Tortaro é um nome cada vez mais familiar para quem segue as lides musicais.

Hoje com 16 anos, o pianista, com ascendência italo-brasileira, Tortaro é apontada há muito como um valor a seguir com redobrada atenção.

Já com várias distinções nacionais e internacionais arrecadadas, evidenciou-se recentemente durante as provas para o Prémio Jovens Músicos, tendo atingido a final.

Discípulo de António Rosado, o jovem pianista destaca-se pela solidez técnica e demonstra um particular gosto pelas obras primas do Romantismo.

Nesta terça-feira, às 21 horas, Thiago Tortaro estreia-se a solo na imponente Sala Suggia, num recital inserido no ciclo de piano da Casa da Música, no Porto.

Várias peças favoritas do público serão interpretadas ao longo do concerto, como são os casos de obras de Johann Sebastian Bach/Ferrucio Busoni (chaconne em Ré menor, BWV 1004) Ludwig van Beethoven (sonata op. 27 n.º 2, Ao luar) ou Johannes Brahms (variações sobre um tema de Paganini, op. 35).