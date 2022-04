Foi consternado que o ator e encenador Diogo Infante reagiu à morte de Eunice Muñoz, lamentando ter adiado o último telefonena. Nas redes sociais, multiplicam-se as homenagens e notas de pesar pela partida da grande dama do teatro.

"Eunice... estou tão triste. Ando para lhe ligar há vários dias e depois mete-se uma coisa e outra. Quando a Lídia me ligou, algo em mim pressentiu. Estou desolado, devia ter ligado", começou por partilhar Diogo Infante, após receber a notícia da morte de Eunice Muñoz.

Incrédulo com a partida de quem julga "eterna", o ator e encenador confessa não conseguir falar. "É como se não falando não tivesse acontecido, percebe não é? Pensamento mágico...", reconhece. "Se eu guardar os anéis, talvez ela volte...Mas verdadeiramente a Eunice não partiu, porque é eterna. O seu lugar há muito que está reservado nos anais da história", sublinha o artista.

Diogo Infante despede-se com um tributo sentido: "A maior atriz Portuguesa de todos os tempos! Eunice. Obrigado por tudo, sobretudo pelo enorme privilégio de ter feito parte da minha vida..."

O apresentador e ator João Baião reagiu com "um grande aplauso", enquanto o também apresentador Jorge Gabriel lamenta a partida da sua "avó emprestada". Em inúmeros encontros, entrevistas, confessei-lhe que a minha admiração ultrapassava o plano profissional, a tal ponto que a tratava como sendo íntima, da família. O reconhecimento como uma das maiores actrizes da nossa história há muito que era unânime", recorda.

"A nossa Estrela Maior subiu", escreve Fernanda Serrano, que tantas vezes contracenou com Eunice Muñoz, agradecendo-lhe "pelos ensinamentos, pelo talento, pela beleza, pelos tantos anos de interpretações brilhantes e únicas". "Respeito. Admiração. Gratidão", são os valores com que a atriz resume o que sente.

Dalila Carmo recua até aos tempos em estudava no Porto e se cruzou com Eunice Muñoz, que ia "a caminho do Teatro Nacional de São João": "Fiquei a vê-la passar e percebi o dom dos que deixam atrás de si um misto de força, mistério, sabedoria em cada passo". "A nossa Eunice foi sempre aquela pessoa generosa que nos deslumbrava com o seu talento, o seu carisma, a sua voz, a sua dedicação e amor pela profissão e por todos nós", acrescenta a atriz, antes das "palmas e vénias" merecidas.