O documentário que tenta explicar a fenómeno Ferrante, mais 17 textos novos da Gulbenkian, a febre do streaming e canção nova dos Iceage para ouvir no fim de semana.

Elena Ferrante é, desde 1992, um mistério, um pseudónimo, aparição negada. Ao mesmo tempo, a escritora napolitana, seguramente a mais popular autora italiana, é um dos maiores fenómenos da literatura do século XX, beneficiando de um extraordinário sucesso, sobretudo desde que publicou a tetralogia iniciada com "A Amiga Genial" (2011), sucesso que continua com "A vida mentirosa dos adultos" (2020).

"Esforçava-me, mas e inocência subtraía-se, as próprias lágrimas que sentia continuamente nos olhos eram tudo menos uma prova de ausência de culpa." Este tipo de escrita rendeu o mundo, até Hillary Clinton. "A Febre Ferrante" é um documentário com dezenas de testemunhos de gente tão alta como o escritor Jonathan Franzen, o jornalista Roberto Saviano ou a romancista Elizabeth Strout que pretende explicar este fenómeno. A ideia de Giacomo Durzi, o autor do trabalho que estreia esta terça-feira, dia 23, às 23h35 na RTP2, é não só revelar o universo literário de Ferrante mas também traçar o retrato da escritora de quem nada se sabe.

Coisa diferente é o que faz a Fundação Gulbenkian que, às claras, e compreendendo a transformação digital, decidiu cíclica e literalmente oferecer-nos textos da literatura clássica. Esta semana ficaram disponíveis para download mais 17 textos da Coleção. Estamos a falar de textos obrigatórios que vão desde a "Utopia", de Thomas More, uma proposta com um projecto alternativo para a sociedade escrita em 1516 e que continua a saber tão bem ler agora, até a "Antígona", de Sófocles (441 ou 442 a. C.), leitura imprescindível da mitologia grega sem a qual nos escapará o entendimento de muitos outros autores que partem dali, da tragédia de Tebas.

Dando um salto no tempo, da literatura para a guerra do streaming. Há quem diga que a Netflix e a HBO já eram. O que está a dar agora é a Amazon Prime. Esta sexta-feira estreia "El Internado: Las Cumbres", série com uma primeira temporada de oito episódios e Mina El Hammani, a atriz que ficou conhecida ao fazer parte de "Elite", a destacar-se no elenco. "Os alunos são crianças rebeldes e problemáticas que vivem sob a rígida e severa disciplina imposta pelo centro que os prepara para a reintegração na sociedade. A floresta circundante é lar de lendas antigas e de ameaças que irão levar os alunos a aventuras absolutamente tão emocionantes, quanto assustadoras", é a sinopse disponibilizada pelo serviço de streaming.

A última boa noticia chega de Copenhaga via Iceage. A banda punk anunciou o quinto álbum, "Seek Shelter", que sairá no dia 7 de maio. Até lá, podemos ir ouvindo esta Vendetta, enquanto suspiramos pelo regresso dos concertos.