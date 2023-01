"A extrema-direita chega ao poder porque não se ouvem as pessoas"

João Antunes Hoje às 08:45 Facebook

O cineasta romeno Cristian Mungiu fala-nos de "R.M.N.", já nos cinemas

Numa pequena vila nas montanhas da Transilvânia, com a economia muito centrada numa fábrica de panificação. Mas, com os homens a terem de emigrar para a Alemanha e outros países da região, há falta de mão-de-obra qualificada e a fábrica vê-se obrigada a aceitar trabalhadores do Sri Lanka para poder continuar a laborar. Mas a comunidade, muito virada para si mesma, e já depois de expulsar um grupo de ciganos, revolta-se, deixa de comprar o pão onde sempre o fez e não desiste enquanto não expulsa os trabalhadores estrangeiros... É esta a história de "R.M.N.", o novo filme de Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro de Cannes com "4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias". O realizador voltou ao festival francês, onde nos falou deste seu último trabalho, já nas salas de cinema.

Vendo o filme, não parece estar muito satisfeito com a situação no seu país...

O filme não é apenas sobre o meu país. Não estou satisfeito com o que se passa no geral em todo o mundo, sobretudo no que diz respeito a estas temáticas que abordo. É claro que o filme tinha de ser situado num lugar qualquer. E é ali porque começa com um episódio verídico. E vi nesse episódio a possibilidade de falar sobre o que se passa no mundo. Quando vamos a algum lugar diferente gostamos de ser bem tratados, mas depois não tratamos bem os outros. É assim que somos.

Há pois uma universalidade no seu relato.

O filme é sobre o estado atual do mundo. Sobre a natureza humana e a forma como se expressa hoje, face a tantas coisas que tão rapidamente têm de enfrentar. Sempre nos comportámos assim, mas o ritmo com que as coisas mudam é muito difícil de lidar. Em especial numa comunidade tão pequena como a que escolhi. As pessoas perguntam-se porque é que as coisas têm de mudar, ninguém lhes perguntou se queriam.

Apesar desse pessimismo, vê alguma esperança?

Mesmo que o meu filme não dê um olhar muito otimista sobre a Roménia, a Europa e o mundo, tenta ser muito honesto e dizer alguma coisa. Só se podem corrigir as coisas quando se conhece a verdade e se deixa as pessoas falar. O politicamente correto nunca aborda as coisas de uma forma profunda. Impede as pessoas de verem aquilo em que acreditam. Depois admiram-se que a extrema-direita chegue ao poder. Como é que foi possível? Não se ouviu as pessoas. Ouçam as pessoas, discutam os problemas.

O que se passou ao certo nesse incidente de que partiu para construir o seu filme?

Logo a seguir ao covid, houve um incidente numa pequena aldeia da Transilvânia, habitada em grande parte por húngaros. Muito semelhante ao que se vê no filme. Um casal de pessoas do Sri Lanka foi contratado pelo padeiro local e a comunidade foi contra. Fizeram uma assembleia como a que se vê no filme, apesar de eu não a ter reconstituído. O que tentei foi encontrar um significado para o que aconteceu. E como esse incidente diz muito sobre o que se passa connosco, um pouco por toda a parte.

Apesar de universal, o título do filme remete para a Roménia...

Nunca pensei que o título fosse uma referência à Roménia. Fico muito surpreendido com essa interpretação, de que já estou a par. Mas não é a minha. É por isso que o cinema é tão abstrato. Fazemos uma coisa, pensamos que tem um significado mas tem um significado diferente para outras pessoas. É por isso que não interpreto em demasia coisas do meu filme. Posso dizer o que era o meu desejo, mas já não depende de mim.

O que quer dizer então este título, assim tão enigmático?

Tem a ver com esta investigação, que pode ser traduzida por diferentes letras em diferentes línguas, mas basicamente é uma radiografia ao cérebro. O filme é uma radiografia da sociedade, de como nos comportamos. O título é mais sobre isso, sobre a necessidade de investigar, o que pensamos sobre determinados assuntos e sobre os outros. É um acidente que sejam as sílabas da palavra Roménia.

Há um francês na história que, vindo de fora, é bem aceite, ao contrário dos outros.

O filme é também sobre esta ideia de que na Europa podemos andar à vontade de um lado para o outro e de como isso não é bem assim se penetrarmos profundamente em comunidades mais tradicionais. Foi por isso que quis ter no filme várias perspetivas, que nos falam também dos efeitos secundários da globalização. Há mil anos era mais fácil. As pessoas de uma aldeia conheciam apenas as aldeias vizinhas. Se chegava alguém a cavalo, de certeza que não era um amigo. Não havia turistas. Agora há tanta gente a chegar, não sabemos o que pensar.

O protagonista também é de outra região...

É uma personagem interessante, porque também está um pouco confuso. Não é que não esteja afetado pro mudanças políticas. Não tem é consciência de que é afetado. Como ele diz, é um mestiço. Como todos nós. O que é o nacionalismo? Se for fazer um teste de ADN não há ninguém que seja apenas alemão ou polaco. Um milhão de anos depois já toda a gente interagiu com toda a gente.

O surgimento de uma nova guerra, já depois de ter feito o filme, parece dar-lhe ainda mais razão...

Esta nova guerra mostra que não há razão nenhuma para se estar otimista. Gostava de ser mais otimista, mas o facto de não o ser não quer dizer que não faça o que possa. Temos todos so dever de fazer o que podermos. Escrever, assinar documentos, falar, não vai resolver nada. Façam algo de preciso. Tentem saber algo mais sobre o próximo. Sabemos tão pouco uns dos outros. O que andámos a fazer nas aulas de Geografia e de História? Mas estamos tão preocupados com a guerra na Ucrânia porque é muito perto de nós. Há pessoas a mataram-se em África mas não nos preocupamos com elas.

O maior problema das sociedades de hoje parece ser o outro...

É preciso perceber que algumas pessoas são diferentes. Todos nós somos diferentes. Há esta ideia de que a Europa é uma só. Porque razão os filmes portugueses não são populares na Noruega? É bom perceber que há valores comuns, mas também não há nada de mal em perceber que há diferenças entre as pessoas. Não há nada de mal que você tenha barba e eu não. Mas por vezes demora um pouco mais de tempo.

Pode considerar-se o filme como uma espécie de fábula? Há muitas cenas que se passam na floresta...

Não é uma fábula no sentido em que não se podem interpretar os sinais literalmente. Tem mais a ver com a minha necessidade de ter uma interpretação abstrata dos factos. O cinema é uma linguagem muito simples. Filmam-se coisas concretas, que depois podem ser interpretadas como coisas abstratas. É por isso que quis que a ação estivesse quase sempre rodeada de florestas. Quis que a floresta significasse todo este subconsciente irracional e estes instintos que vêm de nós.

Como é que um prémio em Cannes muda a sua vida e a sua carreira?

Mudou bastante, no que diz respeito a como as pessoas descobrem os meus filmes. De repente temos os holofotes virados para nós. Mas não mudou muito a forma como faço os meus filmes. Depois da Palma de Ouro decidiu não ir para os Estados Unidos nem aproveitar a minha notoriedade para fazer filmes d maior orçamento, mas continuar a fazer os meus filmes, continuando com a minha linguagem, fazendo um único plano por cena, e com os mesmos intuitos filosóficos.

Sentiu uma pressão maior, com a pessoas a olhar com mais atenção para o que fez a seguir?

Há essa pressão e essa responsabilidade, porque as pessoas comparam o que fazemos com o que já fizemos. Não é fácil, sobretudo porque levo o cinema muito a sério e a minha responsabilidade é para com os meus espetadores. Só faço um filme quando encontro algo para dizer que nos diga respeito a todos. É importante estar em Cannes, por causa destas conversas como a que estou a ter consigo. Mas temos de lutar contra a ideia de que um filme só é bom se tiver um prémio. A maior consagração vem vinte ou trinta anos mais tarde. Se ainda o conseguirmos ver, é esse o maior prémio que se pode ter.