A fábrica de arte cubana e a luta pela liberdade

Exposição de fotografia de Enrique Rottenberg, organizada pelo laboratório artístico FAC, em Havana, reflete as aspirações do seu povo no que concerne às melhorias das condições de vida.

Não há beleza alguma em lugar algum, que ultrapasse as possibilidades que a democracia dá e, no caso de Cuba, a beleza natural e a magia cultural de um país estão, claramente, a gritar por Liberdade para que atinjam a sua plenitude. A Revolução cubana e os seus princípios são, para muitos, inspiradores e quando Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos retiraram o país do domínio do ditador Fulgencio Batista, em 1959, afirmaram que esta era uma Revolução popular e social, rejeitando o comunismo e mesmo socialismo.

Os discursos da época atestam-nos isso mesmo. Mas a História haveria de mudar tudo e Cuba tornar-se-ia, em plena Guerra Fria, no tabuleiro de xadrez entre EUA e URSS. Erros políticos sucessivos das várias partes, demasiada ganância e pouco sentido de responsabilidade para com o futuro de um povo, colocam os cubanos na dependência da URSS, o que levou à criação do Partido Comunista Cubano em 1965, sendo instaurada uma ditadura militar que prevalece até aos dias de hoje. Contudo, quase 60 anos depois, é tempo de uma mudança e o povo cubano reclama-a como pode.

A Fábrica de Arte Cubano (FAC) nasceu em 2014 como projeto de um conjunto de artistas, curadores e outros agentes culturais para reabilitar uma antiga fábrica, para os lados do porto de La Havana.

Dedica-se à arte contemporânea, integrando vários espaços de exposição, locais para concertos e salas de dança, onde se estabelece um equilíbrio programático entre o que é mais conhecido como local e a cultura de massas, nomeadamente os nomes mais sonantes da cena musical americana.

A FAC tem, ainda, um serviço de educação e mediação cultural regular, com atividades para crianças e jovens. Visitar a capital cubana e não passar pela FAC é ignorar o que de mais alternativo, mas autêntico - porque representativo dos valores de uma nova geração - se está a fazer por lá. O preço de acesso é simbólico, como é, aliás, simbólico o acesso a todos os equipamentos culturais desta ilha do Caribe.

No arranque de 2023, a FAC acolhe um conjunto de exposições a não perder. Destaco Enrique Rottenberg (n.1948) que começou a sua carreira no filme, dedicando-se hoje, sobretudo, à instalação e à fotografia. Rottenberg nasceu na Argentina, filho de pais polacos e judeus.

Aos 13 anos de idade, emigrou sozinho para Israel e depois de prestar serviço militar no exército de Israel, estabeleceu um negócio bem sucedido no setor imobiliário, tendo, simultaneamente, começado a produzir os seus próprios filmes e a estudar na Camera Obscura School em Tel Aviv. Afirma-se como israelita. Em 1993 chega a La Havana, Cuba, onde vive até hoje. Constrói o Miramar Trade Center, o maior complexo de negócios do país, localizado no que se define como a Beverly Hills da capital cubana. Escreveu dois romances e começou a dedicar-se à fotografia.

A exposição patente na FAC é reflexo da sua ousadia e das lutas do povo cubano. Imagens plenas de sarcasmo que abordam temas como o voto, a relação com países como a China e o seu comparativo, onde se reclama a igualdade de género e a equidade para todos, independentemente da cor da pele, questões camufladas pelo regime cubano e que o artista denuncia.

A exposição intitula-se "Princípio de Felicidade" e nela o artista abraça o caótico e o desarticulado da vida, apropriando-se do fortuito e do instante imprevisto, em busca de uma luz, de uma saída.

Enrique Rottenberg, que tem o seu espaço de trabalho sediado, inclusive, na FAC, foi um dos entusiastas do projeto. É sabido que, qualquer investimento exterior em Cuba, tem que ser, obrigatoriamente, detido em 51% pelo Governo cubano, mesmo que este não contribua em nada para a criação do dito negócio. Neste sentido, a FAC, como tudo, teve investimento do Ministério da Cultura, nomeadamente pela cedência do edifício, mas este está longe de conseguir controlar o que ali se faz e se organiza. Talvez ali, à margem, se estejam a dar os passos de uma nova Revolução.

Enrique Rottenberg é, ainda, coprotagonista de um conjunto de obras com o artista cubano Carlos Quintana (n.1966) em que prevalece o olhar expressionista da pintura do segundo, partilhando ambos o humor, o sentido provocatório da imagem e a orgia da composição. Carlos Quintana é um caso sério de qualidade e o objetivo de Enrique Rottenberg ao apresentar-se com ele, é promovê-lo para que possa ultrapassar, com a sua arte, os limites da ilha.

A FAC é um exemplo cabal do poder da arte, da sua dimensão disruptiva e transformadora e, neste caso, um sinal claro de que algo tem de mudar para um povo que deseja ser plenamente livre e, sobretudo, não ter fome.

"Princípio de felicidade"

Enrique Rottenberg

Fábrica de Arte Cubano

FAC (Havana - Cuba)