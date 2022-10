"A fase mais criativa de um filme é a montagem"

João Antunes Hoje às 16:42 Facebook

Michel Hazanavicius fala-nos da sua comédia de zombies, "Corta!"

Escolhido para abertura do Festival de Cannes, o último filme de Michel Hazanavicius, vencedor do Óscar de Melhor Filme com "O Artista", teve de mudar rapidamente de título quando teve início a guerra na Ucrânia. É que o filme começou por se chamar apenas "Z", de zombie ou de série Z, mas deixou de ser aceitável quando essa letra foi utilizada pelas tropas russas como símbolo da sua invasão. O filme passou a chamar-se assim "Coupez!", na sua versão portuguesa, "Final Cut", como título internacional, e chega agora até nós como "Corta!". Tudo se passa durante a rodagem de um mau filme de zombies, onde tudo se complica quando a equipa é visitada por verdadeiros mortos-vivos. No dia a seguir à ante-estreia mundial de Cannes o realizador falou ao JN.

O filme teve de mudar de nome por causa da situação da Ucrânia. O que sentiu ao ver o presidente Zelensky discursar antes da cerimónia de abertura de Cannes?

Acho que o discurso dele foi brilhante. É óbvio que ele tem razão e falar sobre "O Grande Ditador" foi uma forma de abrir um campo de responsabilidade para nós realizadores. Desde a Segunda Guerra Mundial que todas as guerras que se lhe seguiram têm colada uma outra guerra, a da comunicação, da informação. E o Presidente Zelensky ganhou esta guerra a Putin cem vezes. Mas tive receio que depois daquele discurso ia ser difícil pôr as pessoas a rir na sala.

Há uma personagem que está sempre a criticar os filmes de zombies. É uma maneira de nos dizer para não levar tanto a sério o seu filme?

Aí estou a falar mais de atores. Não tanto sobre zombies. Para mim, é um ator que leu uma página da Wikipédia sobre zombies e está muito confiante sobre aquilo que sabe sobre o assunto. Pensa que pode acrescentar algo ao filme. Como tenta sempre pôr coisas a mais, torna-se ridículo, o que é divertido. Muitas vezes lemos entrevistas de atores com grandes teorias sobre as histórias que acabaram de representar. Sobre o sentido da história. E nós, realizadores, não queremos saber.

Há muitas teorias sobre o que significam os zombies no cinema.

É verdade que há muitas teorias. Zombies como o pesadelo da uniformização da humanidade, do consumismo. E é verdade que há teorias fantásticas. Há pessoas inteligentes a dizerem coisas muito inteligentes sobre zombies.

Já teve de trabalhar com atores tão insuportáveis como o que vemos no filme dentro do filme?

Atores e não só. Técnicos também. São pessoas que estão sempre a tentar investir qualquer coisa deles. O que é muito difícil numa obra coletiva é que cada um fique no seu lugar. Há pessoas a quem se pede para fazer uma porta e aparecem com um portal como a entrada de Versalhes. Por vezes há também secundários que pensam que devem ocupar todo o espaço. Acabamos por os ver só a eles.

O seu filme é um remake de uma obra japonesa...

Eu estava a trabalhar numa coisa um pouco semelhante, mas mais clássica. Ainda não tinha acabado de escrever o guião e quando os produtores me propuseram fazer este remake percebi que havia terreno para que me pudesse divertir e que pudesse fazer algo de pessoal. Mesmo se é um remake penso que é um filme muito pessoal.

Até que ponto é difícil fazer um bom filme sobre a rodagem de um mau filme?

É um pesadelo. Normalmente eu filmo o meu filme, aqui tinha de filmar o filme da personagem do Romain Duris. E tudo corre mal para ele. Eu tinha de aceitar todas estas más situações, sequências cheias de nada, atores que não faziam o que tinham de fazer, muitos momentos embaraçosos. Num filme meu, se descubro uma situação assim, paro e procuro outra solução. Mas aqui não podia, sabia que tinha de ser assim.

A partir de certo ponto há uma inflexão no filme, torna-se outro filme, sem querer desvendar muito...

O que adorei no filme original é o papel do espetador em todo o dispositivo. O espetador julga o que está a ver, diz que é um mau filme, porque está a vê-lo? Mas depois reavalia o que estava a ver. É uma boa experiência de espetador mudar o ponto de vista sobre o filme que se está a ver.

Voltou a trabalhar com a sua esposa, a Bérénice Bejo, mas ao princípio não contava com ela para esta personagem.

Talvez tenha querido desafiar a nossa relação, embora isto possa parecer muito profundo. Mas pensava que a personagem tinha de ser mais dura. Para mim ela não é uma pessoa dura. É uma boa pessoa, acho que isso se vê. Primeiro pensei em atrizes mais duras, mas ela tinha razão, tornou-se muito mais interessante fazer o filme com ela. Parece tímida, mas quando toca a agir torna-se completamente louca e tão divertida. Ainda bem que ela insistiu

Este é um filme sobre a rodagem de um filme. Qual a etapa da produção de um filme gosta mais de fazer?

Adoro a preparação de um filme, a escrita, a rodagem. Mas, para mim, a fase mais criativa é a montagem. Estamos praticamente sozinhos na sala de montagem, podemos tomar todas as decisões, não há outras pessoas à volta a influenciar nem situações que não se possa controlar. E temos tempo.

A rodagem pode ser completamente descontrolada, como a que se vê no seu filme...

A rodagem é quando se criam todas as imagens. Mas há imensa gente à volta. Se tiver feito bem o trabalho de preparação, o meu trabalho durante a rodagem é estar disponível para toda a gente., dar resposta a todas as questões que me colocam. Mas toda a gente quer participar, toda a gente tem ideias.

O local onde filmou torna-se de certa forma uma outra personagem...

Foi um golpe de sorte. Se não tivesse encontrado aquele local tinha de continuar a procurar, talvez tivesse ido filmar mais longe. Ou teria de adaptar a história. Ainda fizemos bastantes adaptações, nas paredes e nos tetos. Tive o cuidado de fazer com que não se saiba muito bem onde estamos. Pode ser Paris, ou não. Para mim, tudo na imagem que se vê no ecrã tem o seu significado.

A que dá mais importância, na composição da imagem?

É preciso hierarquizar as informações, para que aos olhos do espetador tudo tenha um aspeto muito simples. Quando se sobrecarrega muito o décor e o espetador repara num sofá que é bonito, a cena é falhada. A não ser que seja a história do sofá. Por vezes os decoradores colocam coisas magníficas num cenário, demasiado bonitas. Eu estou sempre a tirar coisas dos cenários. Se eu digo que um filme se passa em 1955 não é preciso estar constantemente a sublinhá-lo.

Na música, trabalhou com o Alexandre Desplat...

Devíamos fazer um outro filme, uma animação sobre a Shoah. Mas não conseguimos financiamento, tive de parar durante seis meses e então decidi fazer este filme. Telefonei ao Alexandre e disse-lhe que já não ia fazer a animação, mas sim uma comédia, ele percebeu, mostrou-se interessado, leu o guião e aceitou fazer o filme. Nem estava a pensar nele para esta banda sonora, mas ele pode fazer qualquer coisa.

Como é que está o cinema de autor em França, depois da reabertura das salas?

A frequência das salas é um pouco inquietante, ainda não atingimos uma situação de equilíbrio. Nomeadamente com as plataformas. Neste momento é muito difícil para o cinema francês ou para os filmes que não são blockbusters americanos. Há alguns filmes que funcionam mas outros que desaparecem rapidamente. É um pouco inquietante, mas o cinema sempre esteve em crise. Vamos encontrar de novo um equilíbrio, mas haverá perdas, isso é certo.