"A Favorita" domina prémios do cinema europeu

Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme "A favorita", do realizador grego Yorgos Lanthimos, arrecadou hoje oito prémios da Academia de Cinema Europeu, numa cerimónia realizada em Berlim.

"A Favorita" conquistou, entre outros, os prémios de Melhor Filme Europeu, Melhor Comédia, Realização e Melhor Atriz, para a interpretação de Olivia Colman.

A obra de Yorgos Lanthimos superou, assim, "J'Accuse", de Roman Polanski, "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, "Os Miseráveis", de Ladj Ly, "Systemsprenger", de Nora Fingscheidt, e "O traidor", de Marco Bellocchio, todos eles nomeados para o prémio de Melhor Filme Europeu.

Os filmes "Cães que ladram aos pássaros", de Leonor Teles, e "Les Extraordinaires Mésaventures de la jeune fille de pierre", de Gabriel Abrantes, estavam indicados para o prémio de melhor curta-metragem europeia, tendo sido derrotados por "The Christmas Gift", de Bogdan Muresanu.

Na 32.ª edição dos Prémios de Cinema Europeu, o espanhol Antonio Banderas foi eleito o melhor ator, por conta da interpretação em "Dor e Glória", o prémio da crítica foi para "Os miseráveis", produção francesa de Ladj Ly, e o do público para "Guerra Fria", de Pawel Pawlikowski.

Destaque ainda para a atribuição dos prémios de carreira para o realizador alemão Werner Herzog e para a atriz francesa Juliette Binoche.

Pela primeira vez foi atribuído o prémio para uma série de ficção, tendo sido distinguida a produção alemã "Babylon Berlin", de Achim von Borries, Henk Handloegten e Tom Tykwer.

Na cerimónia foi sublinhada a presença do realizador ucraniano Oleg Sentsov - detido durante cinco anos na Rússia e libertado em setembro passado - para a academia anunciar a criação da Coligação Internacional de Realizadores em Risco.

A organização, destinada a apoiar "realizadores que enfrentem perseguições políticas por causa do seu trabalho", será criada em parceria com o Festival Internacional do Documentário de Amesterdão e o Festival de Cinema de Roterdão, ambos na Holanda.