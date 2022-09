A Feira do Livro também é para quem não sabe ler

A Feira do Livro do Porto encerra este domingo, às 21 horas, e teve uma enchente logo pela manhã: público à procura de pechinchas editoriais, mas também dos últimos espetáculos. O certame ultrapassou a marca dos 155 mil visitantes.

17 dias depois, os Jardins do Palácio de Cristal, no Porto recebem este domingo à noite, o encerramento oficial do certame literário. Logo na abertura do último dia, ainda antes das 11 horas da manhã, a fila já se acumulava com famílias inteiras e vários carrinhos de bebé a desenhar uma autoestrada de impaciência com vista para a Rua Dom Manuel I. As estrelas são invariavelmente os pavões-macho que deambulam pelo jardim e posam passivos para as câmaras dos telemóveis.

Uma ou outra criança mais travessa insistem em perseguir as aves, seduzidas pela sua plumagem azul e verde. Sem má intenção, mas os pavões - vá-se lá saber porquê?! - não são muito dados a abraços e beijos. As gaivotas, mais cautelosas, optavam por observar impávidas, mas vigilantes, do alto da cabeça das estátuas a multidão que ali se concentrava.

Gonçalo, impaciente na fila, assegura que não sai dali sem levar mais uns livros da coleção "O Estranhão", de Álvaro Magalhães. A mãe tenta diminuir-lhe a expectativa, desconversa e acaba salva pelo relógio.

Abre-se o recinto e a multidão lá passa o portal amarelo. A fila dos carrinhos de bebé vira estrategicamente à direita. A sua meta é a Biblioteca Almeida Garrett, onde decorre mais uma récita do espetáculo "Comboio das estações", para uma faixa etária até aos 18 meses. Uma mãe responde ao telemóvel, crispada: "Claro que a Margarida ainda não sabe ler, mas a Feira do Livro também tem coisas para ela".

Margarida, uma anafadinha criatura de chupeta e vestido rosa, pisca os olhos, como se entendesse tudo perfeitamente. A mãe está com ela e a falar sobre ela e isso basta-lhe.

Feira do Livro do Porto Foto: Direitos Reservados

A sedução das capas

No stand da Dinalivro, Beatriz pede à mãe que lhe compre um livro de filosofia para crianças. A mãe fica intrigada perante tão vincado desejo. Ela ainda não sabe ler, explica ao JN. A pequena explica que a sua melhor amiga, Ema, gosta de rosa e de corações e aquele livro tem as duas coisas, é certo que vão gostar. Ainda há quem julgue os livros pela capa, e fique feliz com isso mesmo.

Mais à frente, na Penguin-Random House, Francisco e Miguel estão em êxtase e gritam bem alto: "AQUI TEM LIVROS DE MINECRAFT E DO LINCOLN LOUD"! Um alerta que, repentinamente, todos os sub-12, na Feira parecem ter ouvido, havendo uma força concêntrica naquela direção. Os pais insistem com Francisco que não vai levar o livro de Minecraft.

Rapidamente, ele desfaz o equívoco e explica a sua atitude caridosa: "Não é para mim, o avô já não sabe ler e ia adorar". Desconhecemos qual será a maleita que terá levado o avô a deixar de saber ler. O pai atalha : "Queres ajudar o teu avô, então vamos procurar um livro para ele".

Numa corrida, os dois irmãos atravessam a Feira, hesitando com o chamamento dos desenhos da Concha Acústica e vão ao stand da Booktique. "Tem tudo a um euro!".

Os pais seguem-nos e não evitam o embaraço, os irmãos escolheram para o avô livros de José Vilhena, o autor da famosa, e infame, revista "Gaiola Aberta", com voluptuosas senhoras nuas desenhadas a cores. A gargalhada é geral. A mãe tenta segurar a compostura a duras penas. O avô vai levar um jogo de memória de palavras em espanhol. "Assim, ao ver as imagens, jogam todos".

À hora de saída do espetáculo, a fileira dos carrinhos de bebé volta a formar-se na Didatic by Edicare, livros sensoriais que fazem as delícias dos mais pequenos. Afinal a mãe de Margarida tem razão: a Feira do Livro também é para quem não sabe ler.