"A felicidade é muito mais simples do que a fama"

O guitarrista e compositor Francisco Sales apresenta neste domingo no Novo Ático, no Porto, "Fogo na água", álbum de estúdio que, segundo o músico, marca um novo ciclo na sua carreira.

Ao JN, o músico confessou que a vontade de convidar músicos a juntar-se ao seu terceiro disco, nomeadamente a cantora Beatriz Nunes, dos Madredeus, nasceu da necessidade de expandir os seus limites musicais.

"Neste disco, senti a necessidade de trazer mais músicos para o projeto para experimentar coisas diferentes e alargar os meus horizontes enquanto artista."

Este trabalho distingue-se ainda dos anteriores "Miles Away" (2017) e "Valediction" (2015) por ser também o primeiro a incluir uma sonoridade mais experimental em comparação com o que o músico anteriormente produziu.

"A premissa deste álbum foi a de alargar horizontes enquanto compositor e procurar caminhos novos e novas sonoridades. Este é o meu primeiro disco com percussões, voz e cordas diferentes... Dantes usava muitas guitarras folk, e nesta gravação inseri também a guitarra dobro, a de doze cordas e uma guitarra elétrica", diz, destacando a clara ligação com os elementos da natureza.

Francisco Sales contou também a história daquilo que o levou a optar por este nome, que acaba por representar também própria a aura do disco. "Fui um dos que achava que os troféus e o sucesso iam trazer felicidade. Fui para Londres e comecei a tocar com a banda "Incognito". Quando senti que tinha alcançado essa fama, percebi que afinal a felicidade não passa por ai... A felicidade é muito mais simples que isso. Então, parei de fugir de mim e dos meus problemas e regressei a Portugal. A música esteve envolvida neste processo de autodescoberta. Passei 10 dias a viajar pelo norte sul do país, em sítios mais isolados para estar em contacto comigo e com a natureza. Na altura que foi preciso nomear o disco, a expressão "fogo na água" significava a luta, os momentos difíceis nas nossas vidas. Quando a chama de viver é muita, o fogo pode chegar a arder na água."

O concerto de apresentação de "Fogo na Água" está marcado para este domingo, às 18 horas, no Novo Ático do Coliseu do Porto. Em palco estarão, a acompanhar o guitarrista, Sandra Martins no violoncelo e voz e Edu Mundo nas baterias, percussões e voz. Os bilhetes têm um custo de 10 euros.