A feminista pioneira e a contrafação da vida 

Ciclo de cinema da Feira do Livro do Porto revela obra da artista de vanguarda Lynn Hershman Leeson. Comissário Guilherme Blanc diz que "o seu tempo é de novo agora"

Lynn Hershman Leeson, artista plástica que opera há décadas nas vanguardas do "filme, desenho, fotografia, instalação computorizada, inteligência artificial e mais outras coisas", tem 79 anos mas só foi descoberta aos 72 (retrospetiva de 2014 no ZKM - Centro de Arte e Media Karlsruhe, na Alemanha) e a isso não é alheio o facto de ser mulher.

Prova da segregação: no primeiro desenho que vendeu, em 1972, Lynn viu o comprador devolver a obra quando descobriu que o autor era uma mulher - e "as obras das mulheres não valorizam", disse o comprador com macheza.

"Resultado? Nos 17 anos seguintes não vendi uma única peça", diz a artista. Piada verdadeira: para conseguir a primeira exposição, Lynn criou três críticos ficcionais que escreveram sobre a sua obra, foram publicados em jornais de referência e foi com as críticas na mão a uma galeria que, com essa caução masculina, finalmente a quis expor.

Apagadas da História

É desse buraco negro extirpado da história da arte feminista que emerge Lynn Hershman Leeson, como relata no documentário "WAR-Women Art Revolution", torrão central das cinco sessões que a Feira do Livro do Porto programou para a artista irradiante, de domingo a 13 de setembro. O filme, peça de reparação da verdade escandalosa, ainda hoje se vê com pasmo e horror: como foi possível a história de 1960 a 2000 ignorar o contributo da mulher na arte?

"É um retrato histórico fantástico, muito rico, fundamental para entender criticamente o nosso tempo", diz ao JN Guilherme Blanc, curador da mostra e diretor de cinema e arte contemporânea da empresa municipal Ágora. "

Toda a obra da Lynn revolve à volta disso, do aprisionamento da mulher. E "WAR" mostra como as artistas mulheres foram ofuscadas pelas lógicas do mercado, do género, da política, da economia, de tudo o que as colocou em subalternidade" e as levou à furiosa criação do WAC-Women"s Action Coalition, nos anos 90, ou das Guerilla Girls, anos 80.

Mas a sua obra é muito mais do que aclaração. Lynn Hershman Leeson criou um ensemble de futurologia que, como diz Blanc, "prevê com antecipação crítica e preocupação discursiva precoce muitos comportamentos de dependência tecnológica, da excessiva vigilância digital, da perseguição, dos estados policiais" e do abismo distópico.

Tilda Swinton, atriz camaleão, é a figura tutelar que a protege e protagoniza três destes filmes sobre a perda e a tecnologia: "Conceiving Ada", fantasia cibernética, de pioneirismo digital, sobre Ada Lovelace, filha de Lord Byron, poeta e matemática que inventou o algoritmo no séc. XIX - e foi apagada da História; "Teknolust", filme sobre sexo, amor, tecnologia e a contrafação da vida humana; e "Strange culture", uma distopia sobre a criação de duplos em que a liberdade artística choca com a paranoia governamental securitária e a vai guerrear.

"Toda a sua obra é poderosa, rica, peculiar, do empoderamento à superação da repressão, à análise do pós-humanismo, à afirmação de que toda a arte é política, toda ela é atual", conclui Guilherme Blanc. E sumariza o seu poder: "O tempo de Lynn Hershman Leeson é outra vez agora".

As sessões no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett são gratuitas. A lotação da sala está limitada a 80 espectadores.



30 ago, 21h30

Curtas

"Commercials for NY hotel rooms" (74), "Seduction of a cyborg" (94), "Vertighost" (2017)

"Shadow walker" (2019).



1 set, 21h30

"Conceiving Ada"

1997 / 85 minutos.



6 set, 21h30

"Strange culture"

2007 / 83 minutos.



8 set, 21h30

"Teknolust"

2002 / 85 minutos.



13 set, 21h30

"W.A.R. - Women

Art Revolution"

2010 / 83 minutos.