A festa está de regresso à Cidade do Rock

"Se a vida começasse agora". O hino do festival Rock in Rio nunca foi tão adequado como este ano. Para muitos, mesmo sem a pandemia completamente debelada, 2022 é um tempo de recomeço - para músicos, técnicos, público, os milhares de envolvidos num evento desta dimensão. O festival idealizado por Roberto Medina em 1985, um dos maiores do Mundo e que em 2004 chegou pela primeira vez a Portugal, viu a sua edição de 2020 adiada por duas vezes, mas abre finalmente portas este fim de semana.

Hoje, amanhã, dia 25 e 26, milhares de pessoas rumarão ao Rock in Rio, de novo no Parque da Bela Vista em Lisboa. À sua espera, um evento que mudou o paradigma do seu género - trouxe o tão falado conceito híbrido com parque de diversões, onde slides e rodas coabitam com os cartazes musicais e não só. Um fenómeno primeiro criticado, depois replicado. Em palco estão no entanto as grandes estrelas: o encontro será com Muse (em substituição dos Foo Fighters), The National, Xutos & Pontapés, Black Eyed Peas, Duran Duran, A-Ha, Anitta e Post Malone, entre outros, nos quatro dias do Palco Mundo.

Pelo Galp Music Valley passam artistas como Linda Martini, José Cid, Delfins ou Ney Matogrosso. No Palco Yorn, pensado com foco na inclusão social e para dar espaço aos bairros urbanos, estão Malabá, 9 Miller, ou Eva RapDiva. Imperdível é também a Rock Your Street: a rua que este ano tem tonalidades mais próximas da world music, onde atuam Sara Carreira, Bombino ou Omar Souleyman. Focado no universo da Internet, o Super Bock Digital Stage será o espaço interativo onde vão estar fenómenos do online, dos Jovem Dionísio a Gilmário Vemba, Owhana, Toy ou Catarina Miranda.

Há ainda DJ para descobrir nas tardes refrescadas pelas Pool Parties da Somersby, um Worten Game Stage e o Chef"s Stage, uma novidade de experiências dedicadas à cozinha e sustentabilidade sob a batuta do chef Ljubomir Stanisic. Para os mais novos há também atividades, além de alimentação e WC próprios e um circuito Family Tour, de etapas. A 14 metros de altura, um slide junta-se à roda gigante na habitual lista de preferências. Para comer, encontrar-se-ão 23 pontos de alimentação, além de quatro de gelados, quatro de café e 19 bares pelo recinto.

o parque quer-se verde

Num evento que defende a inclusão e sustentabilidade há também novidades no campo ambiental, como garrafas e copos recicláveis, mais bebedouros, reaproveitamento de água e de borras de café e contentores para orgânicos.

A organização do Rock in Rio recomenda que se leve roupa e calçado confortável e que se privilegie os transportes públicos, havendo acordos com várias empresas.

Para quem fica em casa, há uma cobertura completa no TikTok do evento.