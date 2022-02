"A filha perdida": Como espiar os traumas do passado

João Antunes Hoje às 16:57 Facebook

Maggie Gyllenhall estreia-se na realização com a adaptação de obra de Elena Ferrante.

São muitos os atores que não resistem a passar para o outro lado da câmara. Pelo menos, uma vez. Muitas vezes, sem muito para dizer, aproveitando o nome próprio para convencer produtores a dar-lhes condições para realizar um filme, algo que normalmente não negam, com receio de perder a boa graça daquelas estrelas que lhes valem bilheteiras.

Vendo "A filha perdida", percebe-se que não é o caso de Maggie Gyllenhall, atriz de mérito e até de bom gosto reconhecido nas suas escolhas, e que aqui adapta um romance da famosa escritora Elena Ferrante. Poderia até pensar-se que a escolha para a competição no exigente Festival de Veneza se deveria à fonte italiana, mas a verdade é que Maggie Gyllenhaal tem um verdadeiro olhar de autor... e está muito bem acompanhada.

Quem conhece o livro sabe que a história gira em torno de uma professora de línguas que se instala sozinha numa casa de uma ilha grega, começando a fascinar-se por uma jovem que avista na praia com a filha pequena. Percebemos, aos poucos, que as suas inquietações têm a ver com o passado traumático da sua própria condição de mãe.

"A filha perdida" vai-nos agarrando pela sua estrutura, dando-nos, aqui e ali, pistas sobre o que está a acontecer, mas sobretudo sobre o que já aconteceu. E fá-lo de uma forma inteligente, com um trabalho de câmara que nos faz observar a personagem central e, ao mesmo tempo, observar o que ela própria observa. A montagem mistura organicamente presente e passado, e usa uma banda sonora enleante que, desde o início, nos diz que estamos no cinema.

Seria fácil dizer que "A filha perdida" é um filme de mulher. Mas é sobretudo um filme humano, com uma abordagem nada simplista sobre as consequências irreversíveis das opções que tomamos na vida. E é também, e tanto, um filme de atriz. Sem tirar o mérito a Jessie Buckley e Dakota Johnson, a Ed Harris e Peter Sarsgaard, é a impressionante Olivia Colman que enche a personagem de humanidade, de contradições, de emoções. Dificilmente iremos esquecer a sua Leda.



A filha perdida

Maggie Gyllenhall

2021