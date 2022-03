A grande cimeira do hip hop português

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:12 Facebook

Mais de 40 rappers, DJ, writers e b-boys atuam na História do Hip Hop Tuga, espetáculo que acontece esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa

"As culturas que são postas em confronto pelos Estados encontram a unificação no hip hop, que sempre aproximou as diferenças. Daí a importância de enaltecer este movimento nos tempos que correm." As palavras são de Max Oliveira, fundador dos Momentum Crew, um dos grupos de b-boys que irão aturar amanhã em História do Hip Top Tuga", evento que junta dezenas de artistas representantes dos quatro pilares do hip hop - DJ, rap, breaking e grafitti - na Altice Arena, em Lisboa.

Contando pela primeira vez com um convidado internacional, Gabriel, o Pensador, a 3.ª edição do espetáculo apresenta nomes destacados do hip hop nacional, de diferentes áreas e gerações: Sam The Kid, Dealema, Bezegol, Capicua, Expensive Soul, Nenny, Vado Más Ki Ás, Nerve, T-Rex, Nel"assassin, 12 Makakos ou Crack Kids Crew.

"A pandemia travou o comboio do hip hop", diz Kappa Jotta, outro dos rappers que estarão presentes. "Há que perder o medo de uma vez e soltar a música que se acumulou nestes dois anos. Há novas sonoridades que se desenvolveram, miúdos cheios de fome que não se restringem a modelos pré-concebidos de hip hop. Temos hoje um panorama de grande riqueza e diversidade e este evento vai provar que estamos ainda mais fortes." O rapper não dá grande relevância ao contexto - guerra, pandemia -, preferindo afirmar o "impacto de um evento que promove a cultura portuguesa e dá conta da situação do hip hop nacional."

Parte importante do movimento, com raízes na Nova Iorque dos anos 1970, é o breaking, que tem nos Momentum Crew o principal expoente em Portugal. O coletivo portuense conquistou mais de 70 títulos internacionais, incluindo o Battle Pro World Final, em França, 2016. "No mesmo ano em que vencemos os franceses em Paris com o golo do Éder, também no breaking derrotamos a equipa francesa em casa", diz Max Oliveira, que chegou a participar no espetáculo de Ricardo Pais "AL Mada Nada". A progressiva emancipação do breaking, que vai sendo percebido como linguagem já quase desligada do contexto do hip hop, deve-se sobretudo à sua elevação a modalidade olímpica, explica Max, que dá um excelente exemplo sobre a ideia de unificação que esta dança promove: "Na World Battle de 2019, que se realizou no Porto, o coletivo que venceu eram composto por b-boys da Ucrânia e da Rússia."