"A grande mais-valia da Penguin Clássicos é o seu conteúdo"

No mês em que a Penguin Clássicos chega aos leitores portugueses, a editora da chancela, Eurídice Gomes, revela ao JN as linhas mestras da prestigiada coleção. "Os leitores poderão esperar uma oferta variada e representativa", diz.

Era um sonho antigo dos devotos da Penguin Classics: ter disponível no idioma pátrio os títulos que ajudaram a fazer desta coleção uma referência para os amantes da literatura.

A espera chega finalmente ao fim no dia 24, com a publicação dos sete primeiros títulos da Penguin Clássicos.

Há muito que os devotos desta colecção reclamavam uma edição portuguesa. Porquê só agora?

Desde que a Penguin entrou no mercado editorial português, em 2014, que, com enorme ilusão e entusiasmo, temos vindo a criar as condições necessárias para que esta coleção pudesse finalmente ser lançada em Portugal, respeitando os valores que lhe granjearam o sucesso mundial que todos conhecemos. Esse dia chegou, finalmente, e a 24 de agosto serão postos à venda os primeiros 7 títulos da coleção.

Num panorama editorial já muito diversificado, que mais-valias ainda apresenta a Penguin Clássicos em relação à oferta existente?

Num país com uma vida cultural saudável, é positiva essa diversidade - em particular quando falamos da publicação dos clássicos. Os livros são um bem essencial e a leitura, dos clássicos e de títulos contemporâneos, deve ser fomentada e celebrada. Republicar os clássicos e relê-los é uma parte essencial da nossa cultura e uma manifestação da curiosidade e do sentido crítico que as sociedades devem promover, sobretudo porque cada época fará uma leitura diferente desses clássicos consoante à luz dos valores contemporâneos. Ou seja, a grande mais-valia da coleção Penguin Clássicos é o seu conteúdo, as obras que incorporará no seu catálogo. A juntar a isso, temos de falar do enorme reconhecimento de que esta marca goza um pouco por todo o mundo: a sua linha gráfica inconfundível une leitores da língua inglesa há 75 anos em torno de uma linha editorial que nos traz, sempre, traduções cuidadas, introduções pertinentes e atuais, notas de leitura quando se justificam e diversidade de géneros literários e de vozes na sua coleção. Esta é uma tradição que será mantida na coleção que agora lançamos em Portugal.

Os sete primeiros livros cobrem várias épocas e latitudes. Que critérios presidiram à escolha destes volumes em concreto?

Para o lançamento da coleção quisemos que os primeiros sete volumes fossem representativos do futuro da coleção: textos clássicos, nos seus mais variados géneros, originários de diversas culturas, diferentes momentos da História, de autores com visões do mundo, sensibilidades e preocupações várias. É este o ADN da coleção Penguin Classics que queremos manter na sua versão portuguesa. Dos sete títulos que serão publicados a 24 de agosto deste ano, teremos 4 romances, 2 ensaios e 1 obra poética. 3 clássicos serão em língua portuguesa, dos quais dois são portugueses - o inexcedível "Os Maias", de Eça de Queirós, com prefácio de Carlos Reis, e "O Livro de Cesário Verde", um dos trabalhos poéticos mais importantes da modernidade portuguesa, com prefácio de Paula Morão. E um brasileiro, inédito em Portugal, um romance entusiasmante e inteligente sobre o Brasil do século XIX, de Lima Barreto, com introdução de Lilia Schwarcz, especialista e investigadora da obra do autor no Brasil, e de Clara Rowland. Dois clássicos ingleses: "A Quinta dos Animais", de George Orwell, uma fábula formadora sobre idealismo e poder; e "Um Quarto Só Seu", de Virginia Woolf, com prefácio de Ana Luísa Amaral, que, em 1928, instigava a sua audiência e leitores a refletirem sobre o papel da mulher da criação literária mas também na sociedade em geral. Um livro essencial para o feminismo e para a luta pela igualdade. Teremos ainda um clássico da literatura em língua alemã, de Franz Kafka, "Metamorfose", uma história desconcertante, com prefácio de Gonçalo Vilas Boas.

Por fim, o famoso "Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens", do francês Jean-Jacques Rousseau, um texto que marcou para sempre a filosofia política e a forma como se pensa a sociedade e a desigualdade. Com prefácio de Francisco Louçã.

Estabeleceram algum padrão de representatividade da literatura de língua portuguesa?

Não temos um número ou uma percentagem definida de títulos em língua portuguesa para esta coleção. Por ser publicada em Portugal, naturalmente a coleção terá vários títulos em língua portuguesa, mas nunca será em número superior aos restantes clássicos. Os leitores poderão esperar uma oferta variada e representativa do que melhor se produziu na literatura de língua portuguesa até à primeira metade do século XX.

Futuramente, qual o ritmo de publicação que pretendem manter?

Para 2022 temos previstos mais 12 volumes nesta coleção, publicados com uma periodicidade bimensal: 2 títulos de 2 em 2 meses. O ritmo futuro da coleção irá sendo avaliado mas será sempre regular e ambicioso.