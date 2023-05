"A herança de Simone Weil é para as jovens de hoje"

João Antunes Hoje às 10:49 Facebook

Atriz Elsa Zyberstein dá corpo e voz a Simone Weil em "Simone - A Viagem do Século".

Simone Weil (1909-1943), escritora, filósofa, ativista, marcou e definiu as lutas e as reivindicações das mulheres no século XX. Olivier Dahan assina "Simone - A Viagem do Século", onde seguimos a sua vida, a sua infância, as suas lutas políticas, as tragédias que viveu. O JN esteve a falar com Elsa Zylberstein, a atriz que a interpreta na tela.

Mesmo para alguém com a sua experiência e a sua carreira, interpretar o papel de Simone Weil deve ter sido especial.

Sim, foi um desafio particular, uma loucura, interpretar esta mulher única, carismática, voluntariosa, profunda. Tudo o que ela definiu, com a sua força e também com a sua fragilidade. Foi um trabalho muito complexo entrar na intimidade desta mulher.

Como é que decorreu o seu processo de pesquisa?

Foi todo um ano de trabalho. Vi tudo o que havia sobre ela. Vi centenas de emissões televisivas, registos radiofónicos, documentários. Para tentar compreendê-la, penetrar pouco a pouco no seu corpo, no seu espírito, na sua mentalidade, na sua maneira de ser. Da sua maneira de falar, de reagir, para tentar estar perto do que eu sinto como ela era.

Quais foram as principais dificuldades do seu trabalho de pesquisa?

Na realidade, tudo foi complexo. As cenas do quotidiano, sobretudo, onde não tinha referências, ao contrário dos discursos e das aparições em público. Finalmente, é sempre uma interpretação. Também falei com muitas pessoas que a conheceram e da sua família. Aproveitei tudo o que se disse sobre ela e depois fiz a minha Simone Weil.

Nas sequências do final da vida da Simone Weil houve também uma necessidade de se transformar fisicamente, de envelhecer...

Sim, isso também foi difícil. Tinha sete horas de maquilhagem antes de começar a filmar. Aproveitava para trabalhar, ouvia discursos dela, entrava na sua intimidade. Ouvia a sua voz, de forma obsessiva, o seu ritmo. À medida que o meu rosto se ia aproximando do dela, entrava ao mesmo tempo na sua forma de falar, de respirar, de se mexer.

Enquanto atriz, é interessante interpretar alguém que realmente existiu?

É um outro desafio. É enorme, vertiginoso, é preciso estar à altura, é uma responsabilidade. Mas tinha aceite, era preciso ir até ao fim. Dei todo esse tempo à personagem e sabia que ia conseguir. Mas sim, é sempre mais difícil interpretar alguém que existiu. Toda a gente conhece a sua cara, toda a gente viu imagens dela. Toda a gente tem uma imagem de Simone Weil. Eu dei a Simone Weil que sonhei, que conhecia.

Qual é para si o legado de Simone Weil?

Quando vejo o que se passa na Polónia, ou nos Estados Unidos, as leis anti-aborto... Ainda há manifestações na rua, mulheres que morrem. Ela deve dar voltas no seu túmulo ao saber que há mulheres que morrem ao fazer abortos clandestinos. A herança é para as jovens de hoje. Foi uma mulher que marcou várias gerações. Foi um modelo de vontade, de coragem, de honra, é um modelo absoluto, para mulheres dos 16 aos 90 anos.

O seu filme pode ser visto em paralelo com "O Acontecimento", que se passa nesse período...

Absolutamente, é um belo filme. Queria muito ver o filme da Audrey Diwan, depois até lhe liguei. No que diz respeito à Simone Weil é precisamente isso, antes da lei passar, era o que se passava, veja como aquela jovem viveu a sua maternidade. Aquele acidente aconteceu a milhões de raparigas.

Como é que decorreu o trabalho com o Olivier Dahan?

Como trabalhei bastante na preparação, estava pronta quando comecei a filmar. Depois, o trabalho do Olivier foi no momento. Trouxe-lhe o meu trabalho e ele reagia. É alguém de muito intuitivo, é como um animal. É um grande realizador, em função do que eu lhe dava, fazia modulações. O trabalho sobre a Simone foi eu que fiz, sozinha.

Qual foi então a participação dele?

Eu dei uma cor à Simone e ele ia dizendo um pouco menos, um pouco mais. Estávamos de acordo sobre o facto de ser uma mulher dura, toda a gente sabe. Mas não era isso que nos interessava, mas sim mostrar o que estava por detrás dessa mulher, que eu tive a possibilidade de encontrar, que sentia também com uma certa fragilidade e sensibilidade. Quisemos transmitir isso, uma mulher marcada pela morte da irmã e da mãe. Mas que vai em frente, como um soldado.

Há algumas cenas em que vemos a Simone muito jovem. Trabalhou com a atriz que interpreta essa parte da história de Simone Weil?

Não, foi a escolha do Olivier. Não trabalhámos juntas. Eu trabalhava no meu canto, o Olivier trabalhava com ela. Foi ele que reunificou esses dois períodos.

Em Portugal, rodou "As Linhas de Wellington" e "Esta Noite"...

Eu era muito próxima do Raoul Ruiz, da Valeria Sarmiento, do Paulo Branco. Era um papel muito pequeno, mas tive a sorte de filmar em Sintra, em Lisboa. Adoro Portugal, gostava de lá filmar outra vez.

Tem alguma memória em particular dessas rodagens?

Lembro-me que Sintra é um local absolutamente magnífico. Sentia-me como que numa bolha, com o Raoul Ruiz, fora do tempo, foi uma rodagem idílica. Tive a possibilidade de fazer outro filme com o Paulo Branco, mas acabou por não acontecer. Espero voltar em breve a Portugal.

Do ponto de vista de atriz, o cinema francês está a atravessar um bom momento?

Comentei isso precisamente com a responsável da Unifrance, a Daniele Eisner, há imensas propostas muito diferentes. O cinema francês é muito original e diverso e isso é magnífico.