A hipersensibilidade do primeiro álbum de Rita Onofre

Cantora e compositora apresenta "Hipersensível" ao vivo em Lisboa esta sexta-feira. Desde 2020 que se lançou a solo e em português, depois de integrar a banda SEASE

O crescimento, a sensibilidade e uma "conjuntura favorável" levaram a que Rita Onofre concretizasse um sonho que já vinha sendo "cozinhado" na sua imaginação há muito. A artista lançou recentemente "Hipersensível", o seu primeiro longa-duração. E, num desafio pessoal, totalmente em português.

A mudança de língua foi, conta Rita Onofre ao JN, "uma transição natural".

"Acho que como memória coletiva cultural temos, infelizmente, pouca ligação ao português".

A cantora e compositora avança que cresceu com menos referências de música portuguesa do que desejaria, o que a levou, enquanto jovem, a entrar na indústria musical, a escolher o inglês. "Sempre fui honesta enquanto escrevi em inglês, porque sempre escrevi sobre a minha presença e experiência, mas acho que as pessoas recebem aquilo que eu escrevo em português com mais facilidade, porque é a língua em que eu fui educada e amada e isso faz com que tenha outra intenção."

Mas a linguagem não foi a única mudança. "Hipersensível" é o primeiro álbum da artista a solo, que se "separou" da banda SENSE em 2020. Mas quem a acompanhava à época continua a estar presente. "Choro", o seu parceiro na anterior banda, está à frente da produção, bem como Ned Flanger.

Aos 26 anos, Rita Onofre partilha que "hipersensível" é um "exercício de vulnerabilidade".

"Começar a escrever só para mim foi vulnerável, porque eu não me podia, a solo, esconder atrás de nada, de uma outra língua, ou de ser outra pessoa a cantar aquilo que eu estou a dizer." Além disso, a artista estreia-se também a "explorar a sua imagem como performer", dando a cara à capa do álbum.

"Hipersensível" apresenta dez temas autobiográficos, "de reflexão pessoal e com um olhar mais íntimo sobre a vida". O longa-duração foi preparado em "retiro", no qual Rita deu "espaço à introspeção".

O objetivo quando escreve, confidencia, é "encontrar um sítio de paz", sendo visível a calma que transparece em cada faixa do trabalho. "Se é paz que consigo transmitir quando alguém ouve o meu álbum, fico muito feliz, porque acho que a paz é um sítio bom para se viver."

Além de tranquilidade, Rita tentou, apesar de profissionalização da sua música, manter um lado "autêntico", que encontra o seu apogeu nos interlúdios. "Queria passar esta sensação de naturalidade de quando estou em casa a gravar para experimentar", afirma, acrescentado que o processo de regravação e mistura, muitas vezes, "deixa muita coisa pelo caminho". "Preferi manter este caráter imediato, ainda que perca alguma qualidade técnica."

Depois do EP de estreia, "Raiz", em 2021, o disco "Hipersensível" estreou no passado dia 17 de fevereiro e será apresentado ao vivo pela primeira vez esta sexta-feira, 24 de março, na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa.

Para a estreia do álbum nos palcos, Rita Onofre diz ter "muitas ideias", mas garante algo "meio visceral e ritualístico", garantidamente diferente do que tem apresentado até ao momento.