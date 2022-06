A história da mulher que vive na artista

Segredos de Paula Rego revelados aos 80 anos no emotivo documentário do filho Nick ​​​​​​​Willing.

Um filme é sempre um documento histórico, principalmente quando é contado na primeira pessoa, tornando-se uma forma de congelar o esquecimento e a voracidade da passagem do tempo. Em 2017, Nick Willing, filho de Paula Rego e Victor Willing, decidiu ter uma longa conversa com a mãe e filmá-la, quando ela já tinha 80 anos. A conjuntura tornou-se perfeita, porque quiseram as circunstâncias da vida da pintora que, pouco tempo, depois tivesse uma trombose que a levou a ter alguns lapsos de memória sobre a sua vida.

O filme, "Paula Rego, histórias & segredos" revela, num primeiro plano, que cada história que a pintora desenha não é afinal apenas uma história, mas que tem sempre associado um segredo sobre a sua vida e um episódio pessoal, e isso é o que dá densidade aos seus trabalhos.