A identidade nacional que vive na moda portuguesa

Casa do Design em Matosinhos recebe exposição do MUDE Fora de Portas.

Na antecâmara da revolução, Simone de Oliveira cantava a plenos pulmões que "quem faz um filho fá-lo por gosto". Ataviada num vestido verde de Maria-Thereza Mimozo, projetava "uma imagem de Portugal que vivia em ditadura", mas aspirava "a uma vida e vivência democrática, livre, moderna", garante Bárbara Coutinho, diretora do MUDE - Museu do Design e da Moda e curadora.

A instituição tem patente na Casa do Design, em Matosinhos, a mostra "Portugal pop - A moda em português 1970-2020", uma reunião de 180 coordenados de 40 designers de diferentes gerações que ajudaram a criar uma identidade portuguesa.

Todo o percurso expositivo tem um chão de cortiça ladeado a corda, uma alusão à relação telúrica com a moda. Nos três núcleos expositivos ("Memória coletiva", "Territórios pessoais", "Eco-lógico-antropologia de lugares, matérias e saberes") há uma linha direta entre a moda e as figuras do mundo do espetáculo.

Logo a abrir, a construção de dois ícones: Amália Rodrigues, primeira estrela planetária do fado; e António Variações, a primeira estrela pop da era moderna.

Para a construção da figura de Amália houve a ideia das senhoras do fado que vestem de preto e, numa fase mais tardia, o recurso aos balandraus em aparições públicas fora dos palcos. De Variações "a estética barroca, uma exuberância do Minho", conta Bárbara Coutinho. Amália enquanto ícone é replicada em coordenados de diferentes designers, quer como inspiração - caso do projeto Amália Hoje -, quer como ícone impresso.

Laura Diogo, das Doce, cedeu também figurinos das quatro mosqueteiras para a mostra. Os Heróis do Mar, pioneiros da pop dançável, marcam presença através do seu icónico visual de xadrez.

Sónia Tavares (The Gift) e Joana Vasconcelos, por via das construções imagéticas de Alves Gonçalves ou Storytailors, são memoráveis. Cláudia Pascoal e Conan Osíris encerram a mostra, exemplos da modernidade nacional. Nuno Gama é uma constante em toda a mostra, um dos criadores que mais trabalhou a partir de símbolos nacionais.

Portugal pop - A moda em português 1970-2020

Casa do Design, Matosinhos

Até 19 de setembro