A imperfeição majestosa das Wet Leg

O disco homónimo de estreia da dupla britânica Wet Leg faz da honestidade desarmante a sua maior força e o viciante tema "Chaise longue", single de avanço do álbum, expressa exemplarmente o seu singular manual de intenções.

Não foi há tanto tempo assim que as bandas debutantes faziam questão de exibir a quem estivesse para aí virado uma profundidade muito superior à que efetivamente tinham. Citavam autores que nunca tinham lido, desdenhavam influências com um esgar a roçar a petulância e, antes de tudo o resto, exibiam uma ambição a roçar a megalomania.

As Wet Leg, duo britânico oriundo da ilha de Wight, são apenas o mais recente exemplo de uma estratégia de afirmação oposta, ao fazerem da autodepreciação permanente um autêntico "tour de force". Tudo no seu percurso e afirmação, da fama viral do single de estreia ao ar de enfado permanente que exibem, parece remeter para o efémero, esse imenso vazadouro para onde conflui a esmagadora maioria dos êxitos do presente.

E, todavia, para lá da aparente superficialidade de que este projeto dá mostras, há no seu som e atitude evidentes sinais de um apelo, no mínimo, desarmante e claramente oposto à pretensa vacuidade que afirmam produzir.

Lídimas representantes da típica angústia "millenial", Rhian Teasdale e Hester Chambers sabem que a sua música não irá salvar o Mundo, como acreditavam os aspirantes a artistas até recentemente, até porque duvidam de que ele próprio tenha lá um grande futuro.

Por cinismo ou simples indiferença, sabem que os amanhãs que se anunciam são uma clara concessão a uma ingenuidade com a qual não parecem dispostas a compactuar.

Das Breeders aos Pulp, dos Blur a Elastica, passando por Strokes ou MGMT, é fácil enunciar uma a uma as grandes referências das Wet Leg, tão evidentes os pontos de contacto. Mas o que poderia ser uma pecha criativa acaba por revelar-se, dada a sua frontal honestidade, uma majestosa imperfeição.

Os atributos enunciados encontram o seu exemplo perfeito em "Chaise longue", uma das mais trepidantes canções que o rock nos ofereceu nos últimos anos. Em tom infinitamente "blasé", o duo canta com languidez sobre o malogro das notas escolares, a vontade escapista e a irreprimível vontade de se estender horas a fio numa "chaise longue", o objeto mais adorado por qualquer preguiçoso que se preze,