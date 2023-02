A improvável vida "intensa e trágica" de Fernando Pessoa

E se, afinal, ao contrário do que foi crença aceite durante anos, Fernando Pessoa não foi o exemplo de um escritor sem biografia, apenas focado na construção da obra, mas alguém que teve uma "vida intensa e trágica"?

A opinião é de João Pedro George, autor da biografia "O Super-Camões", que justifica a convicção com as vicissitudes de uma vida que, embora breve (47 anos), foi pródiga em acontecimentos. Como as mortes precoces do pai e do irmão, a loucura da avó paterna, a mudança na infância para uma cidade cosmopolita como Durban ou o conhecimento que travou com os grandes intelectuais do seu tempo, já para não falar nas convulsões políticas que redundaram num regicídio, implantação da República e criação do Estado Novo.

"A biografia intelectual ou mental de Pessoa abarca tantos mundos e tantas personalidades imaginárias ou fictícias, que muitas outras biografias de Fernando Pessoa surgirão nos próximos anos", opina o sociólogo.